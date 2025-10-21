◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第６戦 ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）

堂々のピッチングで、達が先発の仕事を果たした。勝負を決める第６戦の緊張感も、中４日の登板間隔も関係ない。１５０キロを超える真っすぐと落差の大きいフォークで、５回２／３を６安打２失点、自責１の好投。投手戦を演出したが「モイネロ投手より多く点を取られてしまい悔しい」と振り返った。

収穫の大きいＣＳだった。第１Ｓ第３戦のスタンバイから、最終Ｓ初戦に先発。６回無失点とゲームをつくると、最終第６戦でも好投し「１戦目という大事なところと、最後の決まるところ両方経験できた。いいターニングポイントになった」。しびれるマウンドでの経験を、成長への糧にする。

悔しさをかみ殺し、早くも来季へ目を向けた。「来シーズンに向けて、今日からスタートするんで。ホークスはまだ試合がありますけど、ファイターズはみんな成長できる」。来季こそは先発の柱の一人として、悲願のリーグ制覇へ導く。（山口 泰史）