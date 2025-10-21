日本シリーズ第１戦の先発が濃厚な阪神・村上頌樹投手（２７）が２０日、今年３度目の“開幕星”へ導くことを誓った。

レギュラーシーズンの開幕となった３月２８日・広島戦は８回２／３を４安打無失点で勝利投手となり、藤川監督に初白星をプレゼント。ＤｅＮＡとのＣＳファイナルＳでも、１５日の第１戦で５回５安打無失点。自身に白星は付かなかったが、チームを勝利へ導いた。「両方開幕を投げさせてもらったので、両方勝てて良かったし、日本シリーズもしっかり勝てるように頑張りたい」。３度目の“開幕戦”でもチームを白星発進に導く決意だ。

２３年の日本シリーズ第１戦でもオリックス・山本（現ドジャース）と投げ合い、７回２安打無失点で勝ち投手となった。「２年前は挑戦者の気持ちで投げていた。今年はまた違った感じになるかもしれない。そこは投げてみてって感じかな」と余裕を感じさせた。

パ・リーグのＣＳはチェックしており、「誰が打っているか、どういう得点をしてるのかとかを見ながら」と攻略法を模索。「なるべくゼロを並べられるようにしたい」と好投を思い描いた。

甲子園での全体練習では雨が上がった後、キャッチボールなどで調整。「特別に何かしようとか、新しく何かしようとも思ってない。やってきたことをしっかり継続して、いい状態に持っていけるようにしたい」。先陣を任されれば、いつも通りの投球を目指すだけだ。