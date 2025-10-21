ºå¿À¡¦¿¹²¼¡¡£Ã£Ó¤ËÂ³¤ÆüËÜ£Ó¤â£Í£Ö£ÐÀë¸À¡¡ÆüËÜ°ì¤ÎÃ»´ü·èÀïÃË¤Ø¡ª¥»³¦½é¡õÌî¼ê½éÆ±»þ³ÍÆÀÁÀ¤¦
¡¡ºå¿À¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢£Ã£Ó¤ËÂ³¤ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡££²£³Ç¯¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï£·ÂÇÅÀ¤òµó¤²¿·¿ÍµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡££Ã£Ó¤ÈÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆ±Ç¯¤Ë£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡¢Ìî¼ê¤Ç¤â»Ë¾å½é¡£Ã»´ü·èÀï¤Îµ´¤¬²÷µóÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÂçË½¤ì¤¹¤ë¡ª¿¹²¼¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌîË¾¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£Í£Ö£Ð¤È¤«¼è¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Ç¤Ï¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡££¹ÂÇ¿ô£¶°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦£¶£¶£·¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£³ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆÃ¤Ë£²ÀïÌÜ¤Î±äÄ¹½½²ó¤ËÊü¤Ã¤¿¥×¥í½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤Ï¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡²áµî¤ËÆ±¤¸Ç¯¤Î£Ã£Ó¡Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÈÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï£±£¹£·£·Ç¯¤ÎºåµÞ¡¦»³ÅÄµ×»Ö¤Î¤ß¡£¿¹²¼¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤±¤ÐÌî¼ê¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤â½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç²°³°¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ä¼éÈ÷Îý½¬¡¢¥Ð¥ó¥ÈÎý½¬¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ÂÀÓ¤Ï¤¢¤ë¡££²£°£²£³Ç¯¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï£·ÂÇÅÀ¤òµó¤²¡¢¿·¿ÍºÇÂ¿ÂÇÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¡££Í£Ö£Ð¤Ï¶áËÜ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¿¹²¼¤ÏÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»ÆüËÜ°ì¤òÆ³¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤È¤«¡¢°¤¤»×¤¤½Ð¤È¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²áµî¤Î±É¸÷¤Ï°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ï¸áÁ°Ãæ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼èºà»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂÐÀïÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼«ÂÎ¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Íè¤Æ¤â¶¯¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÆñÅ¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÊÌ¤Ë¤É¤Ã¤Á¤¬Íè¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂÐÀï·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤Åê¼ê¤ò¹¶Î¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡×¤ÈÆ²¡¹¤È»Å»ö¤ËÅ°¤¹¤ë¡££Ã£Ó¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¿·¿Í¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä²÷µó¤âÃ£À®¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¡È¥À¥Ö¥ë£Í£Ö£Ð¡É¤Ø¡¢¡Ö£Ã£ÓÃË¡×¤«¤é¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÃË¡×¤Ë²½¤±¤ë¡£