²¤½££±Ç¯ÌÜ¤Î24ºÐÆüËÜ¿ÍMF¤¬¡È¾×·â¥´¥é¥Ã¥½¡É¤ÇÂÔË¾¤Î½éÆÀÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡ª¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡10·î19Æü¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊSTVV¡ËÂÐ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬£²¡Ý£²¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢FW¸åÆ£·¼²ð¤Î¤â¤È¤Ë¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Êâ¤ß´ó¤ê¡¢·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¸åÆ£¤Ï¤Ò¤È¤ê¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÀÊ¤Ë¶á¤Å¤°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥´¡¼¥È¥ª¡¼¡ª¡¡¥´¡¼¥È¥ª¡¼¡ª¡×¤È¸åÆ£¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤ó¤À¡£
¡Ö²¶¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤«¤é¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÝÍ¸µ¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°§»¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñ¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤¹¤ë¤Ù¤¡×
¡Ö¹ñ¤Ï°ã¤¨¤É¡×¤Î°ì¸À¤Ë¤Ï¡¢¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¶¿¤Ë½¾¤¦¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Â¾¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤âÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»ÆÁ¿´¤äÈþÆÁ¤Ï¼º¤ï¤Ê¤¤¡£º£¤ÏÅ¨Ì£Êý¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï²¶¤ÎÃç´Ö¤À¡½¡½¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈà¤é¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡191¥»¥ó¥Á¤Î¸åÆ£¤è¤ê1¥»¥ó¥ÁÄ¹¿È¤ÎMF¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥¥ã¥Ã¥È¤Ï17ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ÎÃæÈ×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¿¥ì¥ó¥È¡£STVVÀï¤Ç¤Ï11Ê¬¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤½¤Î°ïºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¸åÆ£¤Ï81Ê¬¡¢ÌÔÁ³¤È¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÅ¾¤¬¤¹¤È¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢Î©¤Æ¤è¡ª¡×¤ÈÂ¥¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¸åÆ£¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¡Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ä¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö²¶¤¬¹Ô¤¯¤Î¤â¥¢¥¤¥Ä¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥¢¥¤¥Ä¤¬Å¾¤Ö¤Î¤â²¶¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢²¶¤¬Àè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¸åÆ£¤È¥Ç¡¦¥¥ã¥Ã¥È¤Ï»î¹ç¸å¡¢Ç®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¸åÆ£¤Ï¡¢¤½¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¡¢RSCA¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ24Ç¯£±·î12Æü¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼£²Éô¥ê¡¼¥°¡¢¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥ÈÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¦¥¥ã¥Ã¥È¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç½é¤á¤ÆRSCA¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ê¡¢£±¤«·î¸å¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ÊÍè£±Ç¯È¾¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏRSCA¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤È¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡12·î13Æü¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¥Û¡¼¥à¡¢¥Ø¥Ã¥È¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ê¥í¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ë¤Ç¤ÎºÆÀï¤Ç¡¢¸åÆ£¤ÏSTVV¤Î¾¡Íø¤È¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£
¡Öº£ÅÙ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¥Ç¡¦¥¥ã¥Ã¥È¤¬·è¤á¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î£¹ÈÖ¡Ê18ºÐ¤Î¥Ä¥Ù¥È¥¥¥³¥Ó¥Ã¥Á¡Ë¤â·è¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼Ú¤ê¤Ï¸þ¤³¤¦¤ÇÊÖ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ë¤Ï¡¢STVV¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¥Ù¥ë¥¿¥Ã¥Á¡¼¥Ë¤¬¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁê»×Áê°¦¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿Èà¤Ï»î¹ç¸å¡¢¾ìÆâ¤ò°ì¼þ¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍá¤Ó¡¢¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ç¤Ï²û¤«¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥È¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥ë¥¿¥Ã¥Á¡¼¥Ë¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ËSTVV¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¥´¡¼¥ëÎ¢¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¥Ù¥ë¥¿¥Ã¥Á¡¼¥Ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ÈÆ±¤¸¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¡Ö¥Þ¥Ä¥¶¥ï¡ª¡×¤ÎÌ¾¤¬¹ì¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥¿¥Ã¥Á¡¼¥Ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤Ïº£¸å¡¢¾¾ß·³¤ÅÍ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ·¼°¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌë¡¢¾¾ß·¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ä¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¡Ý£²¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿68Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥¤¥ê¥¢¥¹¡¦¥»¥Ð¥¦¥¤¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¾¾ß·¤Ï¡¢DFÃ«¸ý¾´¸ç¤«¤é¤Î¥ß¥É¥ë¥Ñ¥¹¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤·¡¢¥Ð¡¼¤ËÅö¤Æ¤ë¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡£¡ÊÆÀ°Õ¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡ËÆÀ°Õ¤Ê¥×¥ì¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Å¾¤ó¤À¸å¤Ï¡ØÆþ¤ì¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÀË¤·¤¯¤â·è¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î£±Ê¬¸å¡¢º£ÅÙ¤Ïº¸45ÅÙ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¾¾ß·¤Ï¥«¡¼¥Ö¤ò¤«¤±¤¿¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ò¼ÍÈ´¤¡¢°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ëµ®½Å¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
