”ポット２”日本の行方にも影響？ポット1争いの鍵を握るドイツとオランダ【26年W杯ポット分け最新予想】
北中米ワールドカップの出場確定28か国に、ヨーロッパ地区&北中米カリブ海地区の各グループの“現”首位チームを加えて仮想ポット分けをしてみた。
現在のポット分け基準はFIFAランキングに基づくため、ここでは10月17日付の最新ランクをもとに仮想的に分けてみた（開催３か国のアメリカ、カナダ、メキシコはポット１決定。カッコ内の順位はFIFAランク、▲＝本大会出場未確定）。
＜ポット１＞
メキシコ、アメリカ、カナダ、スペイン▲（１）、アルゼンチン（２）、フランス（３）▲、イングランド（４）、ポルトガル▲（５）、オランダ▲（６）、ブラジル（７）、ベルギー▲（８）、ドイツ▲（12）
＜ポット２＞
クロアチア▲（11）、モロッコ（12）、コロンビア（13）、ウルグアイ（15）、スイス▲（17）、セネガル（18）、日本（19）、デンマーク▲（20）、イラン（21）、韓国（22）、エクアドル（23）、オーストリア▲（24）
＜ポット３＞
オーストラリア（25）、ノルウェー▲（29）、エジプト（32）、アルジェリア（35）、パラグアイ（39）、コートジボワール（42）、チュニジア（43）、カタール（52）、ウズベキスタン（55）、サウジアラビア（58）、南アフリカ（59）、ホンジュラス▲（64）
＜ポット４＞
ヨルダン（66）、ジャマイカ▲（68）、カーボ・ヴェルデ（71）、ガーナ（73）、ニュージーランド（85）、スリナム▲（126）、プレーオフ枠６か国
ここで注目したいのが、ポット１にいる本大会出場未確定組の欧州勢。今予選の戦いぶりからスペイン、フランス、ポルトガル、ベルギーは残りの対戦相手を考えても首位通過が濃厚だ。行方が気になるのはオランダとドイツだ。
現在勝点16のオランダは次節（現地時間11月14日）、グループG・２位のポーランド（勝点13／FIFAランクは33位）とのアウェーゲームに臨む。ここで敗れると勝点でポーランドに並ばれる。そうなった場合、大きなプレッシャーを抱えて最終節（現地時間11月17日）のリトアニア戦に挑むことになるのだ。
また、グループAのドイツは残り２試合で２位のスロバキア（FIFAランクは46位）と同じ勝点９。３位の北アイルランド（FIFAランクは69位）と勝点３差で予断を許さない状況だ。ちなみにドイツは、11月14日にアウェーでルクセンブルク、17日にホームでスロバキアと戦う。
オランダとドイツが揃って２位転落となれば、モロッコがポット１、ノルウェーがポット２入りする可能性もある。
”ポット２”日本の行方（対戦国がどうなるか）にも影響するだけに、欧州勢の予選結果には注目したい。なお、W杯の組分け抽選会は現地時間12月５日にワシントンD.C.で開催予定だ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
現在のポット分け基準はFIFAランキングに基づくため、ここでは10月17日付の最新ランクをもとに仮想的に分けてみた（開催３か国のアメリカ、カナダ、メキシコはポット１決定。カッコ内の順位はFIFAランク、▲＝本大会出場未確定）。
メキシコ、アメリカ、カナダ、スペイン▲（１）、アルゼンチン（２）、フランス（３）▲、イングランド（４）、ポルトガル▲（５）、オランダ▲（６）、ブラジル（７）、ベルギー▲（８）、ドイツ▲（12）
＜ポット２＞
クロアチア▲（11）、モロッコ（12）、コロンビア（13）、ウルグアイ（15）、スイス▲（17）、セネガル（18）、日本（19）、デンマーク▲（20）、イラン（21）、韓国（22）、エクアドル（23）、オーストリア▲（24）
＜ポット３＞
オーストラリア（25）、ノルウェー▲（29）、エジプト（32）、アルジェリア（35）、パラグアイ（39）、コートジボワール（42）、チュニジア（43）、カタール（52）、ウズベキスタン（55）、サウジアラビア（58）、南アフリカ（59）、ホンジュラス▲（64）
＜ポット４＞
ヨルダン（66）、ジャマイカ▲（68）、カーボ・ヴェルデ（71）、ガーナ（73）、ニュージーランド（85）、スリナム▲（126）、プレーオフ枠６か国
ここで注目したいのが、ポット１にいる本大会出場未確定組の欧州勢。今予選の戦いぶりからスペイン、フランス、ポルトガル、ベルギーは残りの対戦相手を考えても首位通過が濃厚だ。行方が気になるのはオランダとドイツだ。
現在勝点16のオランダは次節（現地時間11月14日）、グループG・２位のポーランド（勝点13／FIFAランクは33位）とのアウェーゲームに臨む。ここで敗れると勝点でポーランドに並ばれる。そうなった場合、大きなプレッシャーを抱えて最終節（現地時間11月17日）のリトアニア戦に挑むことになるのだ。
また、グループAのドイツは残り２試合で２位のスロバキア（FIFAランクは46位）と同じ勝点９。３位の北アイルランド（FIFAランクは69位）と勝点３差で予断を許さない状況だ。ちなみにドイツは、11月14日にアウェーでルクセンブルク、17日にホームでスロバキアと戦う。
オランダとドイツが揃って２位転落となれば、モロッコがポット１、ノルウェーがポット２入りする可能性もある。
”ポット２”日本の行方（対戦国がどうなるか）にも影響するだけに、欧州勢の予選結果には注目したい。なお、W杯の組分け抽選会は現地時間12月５日にワシントンD.C.で開催予定だ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？