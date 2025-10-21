自民党と日本維新の会が、ひとまず新たな連立政権の樹立で合意し、政策遂行の体制を整えたことは評価したい。

長期化した政治空白に一日も早く終止符を打って、政治の安定を取り戻すことが何よりも重要だ。

自民の高市総裁はきょう、憲政史上初の女性首相に就任することが確実となった。

ただ、前途は多難である。自民と維新が協力しても、衆参両院とも過半数には届かない。高市氏が少数与党をどう率いて山積する内外の課題に対処するのか、まずその手腕が問われる。

問題はそれだけではない。自民と維新の政策協議では、維新側が、社会保険料の引き下げや副首都構想の実現などを含む１２項目の政策を提示し、最終的に自民側が大半の要求をのんだ。

だが、その中には実行が困難な課題や、政権構想にふさわしくない項目、あるいは、危うい考え方が散見される。

例えば衆院議員の定数削減について、維新の吉村代表は連立合意の「絶対条件」に位置付けた。

維新の掲げる「身を切る改革」をアピールするためのようだが、定数や選挙制度の改革は、民主主義の土俵作りの話だ。本来、国会で議論すべき課題を、政権を担っている党だけで進めようという考え方は、適切とは言えない。

そもそも国会議員は少なければ少ないほど良い、という発想は、政治家は無駄な存在だ、と決めつけているから出てくるのだろう。維新は、国会議員が国民の代表であるという認識を欠いている。

また、食品に対する消費税を２年間ゼロにすれば、国の税収は減る。一方、大阪の指定を念頭に置いた副首都構想の実現では、莫大（ばくだい）な公共事業費の投入を想定しているという。これでは歳入と歳出のバランスが崩れてしまう。

高市氏が、吉村氏に所属議員の入閣を要請したのに対し、維新が閣外協力にとどめたのは、維新側も合意の実現が難しい、と予想しているからではないか。

高市氏が自民党総裁に就任して以降、この２週間余りは、各党が連立のあり方を巡って揺れた。

維新は無理な要求を自民に突きつけ、自民はそれをのむか、のまないかの瀬踏みを続けた。立憲民主党は、政策合意を脇に置き、野党候補を一本化しようとした。

多党化の時代を迎え、連立はどうあるべきか。与野党は、今回の様々な協議が残した教訓を生かしていく必要がある。