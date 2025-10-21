一力遼棋聖にとって重要なシリーズ

読売新聞社は、囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（特別協賛・サントリーホールディングス）の第１局を、来年１月、米国・ハワイで開催する。

ハワイ対局は１９８８年、９７年に続き、２９年ぶり３回目。ハワイ州の招致を受け、日本航空の協賛で実現した。対局前日には日本総領事館で前夜祭が開かれるほか、大盤解説会や棋士による指導対局を通じ、現地の囲碁ファンと交流する。

国内で行う第２局以降の開催地も決定した。一力遼棋聖（２８）にとって今期は、防衛すれば「名誉棋聖」の資格を得る重要なシリーズで、挑戦者は１１月までに決まる見込み。

昨年、国際棋戦・応氏杯を制し、日本の棋士として１９年ぶりに世界一となった一力遼棋聖（２８）が登場する日本の最高棋戦の開催は、ハワイの囲碁人気をさらに高めそうだ。

ハワイは元々囲碁が盛んな土地柄で、前回１９９７年の対局は、愛好者で運営する「ハワイ棋院」の創立５０年記念行事として行われた。現在も囲碁人気は高く、ホノルル囲碁クラブやハワイ大学囲碁部が熱心に活動しているほか、授業の一環で囲碁を学ぶ高校生もいる。

今回の対局場は、オアフ島の美しい海を望めるホテル「プリンス ワイキキ」。囲碁のタイトル戦は畳敷きの和室で行われることがほとんどだが、同ホテルのスイートルームで、テーブルといすを使っての対局となる。ユーチューブでのライブ中継も解説付きで実施し、ハワイ対局の雰囲気、熱気をリアルタイムで世界に伝える。

日本総領事館で対局前日に開かれる前夜祭は、地元の囲碁ファンも参加する。戦況を紹介する大盤解説会や、同行する棋士による現地ファン向けの指導対局も予定されており、囲碁の楽しさを存分に味わってもらう趣向だ。日本からの観戦ツアーも企画し参加者を募集する計画で、日本の囲碁ファンと現地のファンとの交流対局も検討されている。

第５０期という記念すべき七番勝負は、一力棋聖にとっても節目のシリーズとなる。今期防衛すると５連覇となり、史上４人目の「名誉棋聖」を名乗る資格を得るためだ。囲碁の七大棋戦は、同一タイトルを５連覇もしくは通算１０期獲得すると、引退後もしくは現役で６０歳に達した時に名誉称号を名乗ることができる。

これまでに名誉棋聖の資格を得たのは、１９７７年に初代棋聖となり、６連覇した藤沢秀行名誉棋聖（１９２５〜２００９年）、８６〜９３年に８連覇を果たした小林光一名誉棋聖（７３）、２０１３〜２１年に９連覇した井山裕太王座（３６）の３人。

ハワイ州知事「日本と絆を強めたい」

開催地決定に先立ち、ハワイ州のジョシュ・グリーン知事が東京都千代田区の読売新聞東京本社を訪れ、取材に応じた。

――ハワイへ棋聖戦を招致した理由は。

「囲碁は非常に知的な競技だと思う。５０年という節目が重要だと思っており、日本とハワイの絆を強めるために、このポジティブな機運を利用したい」

――知事は昨年、７月を「囲碁の月」として定めた。棋聖戦も過去に２度、ハワイで開催した歴史がある。囲碁はハワイでどのように親しまれているか。

「ハワイでは学校などにも囲碁クラブがある。囲碁はダイナミックな競技であり、若い人には戦略などのスキルを磨くスポーツだと思ってもらえればうれしい。囲碁は世界中でプレーされ、ハワイでも若い人を中心に競技者が多く、今回、棋聖戦を開くことはとても自然なことだった」

――ハワイは日本にとって観光先として親しみがある。ハワイの魅力とは。

「日系人が住むなど、日本との間には深い歴史的な関係がある。また、平和を重んじる日本の国柄に敬意を表している。囲碁だけでなく、野球や茶道などのイベントを通じて、絆をさらに強めていきたい」