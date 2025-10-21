¾åÀîÂçÀã¡¢¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê¥È¥ó¥Í¥ë¤ÇÆüËÜ¼ò½ÏÀ®¡¡ËÌ³¤Æ»ÅÅ¤È¼Â¾Ú»ö¶È¡¢ÃÏ°è³èÀ²½ÌÜ»Ø¤·
¡¡¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò½ÏÀ®¤·¤¿¤éÌ£¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡£¤½¤ó¤Ê¼Â¾Ú»ö¶È¤ò¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¾åÀîÂçÀã¡Ê¤«¤ß¤«¤ï¤¿¤¤¤»¤Ä¡Ë¡×¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤ÈËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤¬¶¦Æ±¤Ç»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²¹ÅÙÊÑ²½¤Î¾¯¤Ê¤¤È¯ÅÅ½êÆâ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÃùÂ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ò¤Î½ÏÀ®¤¬¿Ê¤à¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¼òÂ¤¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê²¹ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¤Î´Ä¶¤òÌÏº÷¤·¡¢Î¾¼Ò¤ÏÏ¢·È¶¨Äê¤â·ë¤ó¤Ç¿·¤¿¤Ê¼ò¤Î²ÁÃÍ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á¸ÍÅÄÏÂ·É¡Ë
¡¡¡Ö¥À¥à¤ÎÃÏ²¼¤Ç½ÏÀ®¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ê»þ¤ò·Ð¤¿¼ò¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥Ð¥ê¥å¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¾åÀîÂçÀã¤ÎÄÍ¸¶ÉÒÉ×¡Ê¤Ä¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¤ª¡Ë¼ÒÄ¹¤Ï9·î4Æü¡¢Ï¢·È¶¨ÄêÄù·ë¼°¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£¼òÊÆ¤«¤éÁ´¤Æ¤òÆ»»º¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ì£¤òÄÉµá¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡ÖÃÏ¼ò¡×¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÏºòÇ¯10·î¡¢µþ¶ËÈ¯ÅÅ½ê¡Êµþ¶ËÄ®¡Ë¤Ç»Ï¤á¤¿¡£É¸¹âÌó800¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤ÎÂæÃÏ¤ËÎ©¤Ä¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ï¼þ°Ï¤ò¹ñÍÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¼×¸÷¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤¬¤¢¤ë¡£Â¾¤Î¥À¥à¤Ç¤â¼Â¾Ú·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¾åÀîÂçÀã¤ËËÌ³¤Æ»ÅÅ¤¬»ö¶È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀã»³·Ï¤ÎÏ¼¤Î¾åÀîÄ®¤Ë¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡Ö¾åÀîÂçÀã¼òÂ¤¡×¤Î»³ÅÄÆ£Â¿¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤È¤¦¤¿¡Ë¾ïÌ³¤Ï¡Ö¼ò¤Î³Ñ¤¬¤È¤ì¤Æ´Ý¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤¼ò¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£»Í¹çÉÓ1500ËÜ¤òÃùÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç½ÏÀ®¤äÌ£¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£11·î¤«¤é°ìÈÌÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¼ò¤Î¸¶ÎÁ¤Ï¿å¤ÈÊÆ¡£¾åÀîÂçÀã¼òÂ¤¤Ï¡¢ÂçÀã»³·Ï¤ÎÍ¯¿å¤ò¸»Î®¤È¤¹¤ëÅ·Á³¿å¤ÈÆ»»º¼òÊÆ3¼ïÎà¤ò»È¤¦¡£
¡¡Æ»»º¼òÊÆ¤Ï½À¤é¤«¤¯¤Æ¼ò¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢Æ»³°¤Î¼òÂ¢¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ»»º¼òÊÆ¤Ï¡¢¥Û¥¯¥ì¥óÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤Î½Ð²Ù·ÀÌóÎÌ¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¸å¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»ÅÅ¤ÎºØÆ£¿¸¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¹¤¹¤à¡Ë¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÆ»»º¼òÊÆ¤ÎÀ¸»º³ÈÂç¤äÃÏ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤¿´Ñ¸÷¸ú²Ì¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¡£»³ÅÄ¾ïÌ³¤Ï¡Ö¼ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£