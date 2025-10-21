圧巻パフォーマンスに反響拡大

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」が表現した敬意の言葉に、日本人ファンから反響が寄せられた。

歴史的な場面を目撃し、その興奮が冷めないようだった。「ジ・アスレチック」の公式Xは、投打で圧巻のパフォーマンスを見せた大谷へ敬意を表すように、文面と画像を投稿。そこに記された言葉からは賛辞とともに驚きも滲み出ていた。

文面には「スターがいる。ロックスター（卓越した才能を持つ人）もいる。そしてショウヘイ・オオタニという超常現象も存在する」「金曜の夜、我々は皆、地球上で最も偉大なショーを目撃した」と記し、信じ難い様子をうかがわせた。

さらに、大谷の画像には「オオタニという名の男が、野球場で人類史上最高の試合をした……そもそも『人間』という言葉が彼を表現していると仮定すればの話だが」と、規格外の活躍で異例の言葉が並んだ。

この投稿に米ファンから「GOAT（史上最高）で、しかもまだ若い。どこまで上り詰めるのか」「文字通り、史上最高！」などの反響が寄せられた他、日本ファンからも様々な反応が上がっていた。

「大谷が成し遂げた偉業に対する粋な文章だなあ」

「別の次元で疑ってるのホント好きw」

「もう超常現象」

「ついに超常現象と言われた」

「大谷さん、海外でも野球星人扱いになってきた」

ドジャースは2年連続の世界一を目指し、24日（同25日）からマリナーズ─ブルージェイズの勝者とワールドシリーズを戦う。



