白より黒より“この色”！【ハニーズ】大人のきれい見え♡「ベージュ系ワンピ」

柔らかな雰囲気をまとい、上品さやほど良い華やかさを演出できる「ベージュ系ワンピ」。きれい見えを狙いたいミドル世代に、ぴったりのベージュ系ワンピが【ハニーズ】から登場していました。羽織りとしても使えるダマスク柄ワンピと、ジレとしても使えるテーラードカラーワンピをご紹介。肌なじみがよく、どんな色にもマッチしやすいベージュは、白や黒より手に取ることが多くなるかも。

大人の魅力が引き立つダマスク柄ワンピ

【ハニーズ】「バンドカラーワンピース」＜ベージュ×モカ＞\4,480（税込）

エレガントな雰囲気をまとえる、クラシカルなダマスク柄が目をひく大人のワンピースを発見。落ち感のある素材が美しいドレープを演出し、大人のきれい見えコーデを楽しめそうなデザインです。付属のリボンベルトで、ウエストをキュッと絞ってシルエットを変化させられるのも嬉しいポイント。袖口や襟からつながる前立ての配色も、コーデにいいアクセントを与えます。

羽織りとしても着回し可能！ ワンツーコーデが垢抜ける

前開きタイプのワンピースは、羽織りとしても着回し可能。シンプルなワンツーコーデも、ダマスク柄が映えるベージュ系ワンピをサッと羽織れば、おしゃれ度がグンとアップ。どんな色にもしっくりなじむベージュ系ワンピなら、この秋、黒や白よりも出番が増えるかも。

ジレにもなる！ コーデを格上げできそうなテーラードカラーワンピ

【ハニーズ】「テーラードジレワンピース」＜ベージュ＞\4,980（税込）

かっちりとしたテーラードカラーを取り入れたデザインで、大人コーデを格上げできそうなワンピース。ジレとしても使える2WAY仕様で、気分やシーンに合わせて自由にスタイリングできそうです。服装選びに迷ったときも、頼りになるはず。共布ベルトでウエストマークすることでメリハリ感が出て、スタイルアップ効果も期待できます。

秋にぴったりのフレンチシックスタイル

顔まわりがスッキリ見えるワンピは、クルーネックTやタートルネックニットと好相性。ボーダートップスをインすれば、フレンチシックな秋コーデが完成。公式オンラインストアによると「ストレッチの利いた、柔らかな肌触りのレーヨン混ツイル素材」とのこと。着心地の良さも期待できそうです。

