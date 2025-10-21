巨人の阿部慎之助監督（４６）が２０日、来季の逆襲に向けて「地獄の秋」を予告した。今月下旬からファーム施設のジャイアンツ球場室内練習場、ジャイアンツタウンスタジアムで予定している若手主体の秋季練習を「長くなるよ」と示唆。投手は投げ込み、野手は振り込みで強化を図る。投手は実際の試合で疲れた状態で投球する場面を想定し、走り込んだ後にブルペン入りする案を示すなど練習改革プランも披露した。

悔しさを晴らすためにはレベルアップしかない。そのためには鍛錬しかない。阿部監督は今月下旬から若手主体で行う秋季練習について「長くやればいいってもんじゃないんだけど、長くなっちゃうよね。やることが多いから」と地獄の秋を予告した。貯金１の３位でリーグ連覇を逃し、優勝した阪神と１５ゲーム差をつけられた。投打で山積みの課題を猛練習で克服する。

１軍は１２日のＣＳ第１ステージＤｅＮＡ戦（横浜）に敗れて敗退。それ以降、中山ら一部若手は宮崎でのフェニックス・リーグに参戦し、ベテラン、主力は自主練習。現在も「自問自答してほしい」と各自が自分を見つめ直す期間としている。今秋は宮崎でのキャンプは行わず、若手主体の秋季練習となる。Ｇ球場の室内とＧタウンの２拠点で充実のファーム施設をフル活用して強化する。

投手は今季、リリーフ陣が抜群の安定感を誇った一方で、先発投手不足に苦しんだ。チーム完投数はリーグ５位の２。「バッターで打てなかったら打ち込み、振り込みが足りないんじゃないかと言われるのと一緒。投げ込みが足りないんじゃないって思うよね」と投げる体力の強化を掲げた。

井上、赤星は故障班から再起を目指す段階だが、若手には横川、西舘、堀田、又木ら可能性を秘めた先発候補が複数いる。「キャンプの時、投手は一番元気な状態でブルペンに入るけど、そういう状態で試合の時にいられるのかと。だから新しい試みとしてメチャクチャ走った後にブルペン入るとか」。実戦を想定し、あえてクタクタになってから投げ込む案も披露した。

野手も攻守で厳しい秋になる。今季のチーム失策数７８がリーグワースト。ミスに泣いた試合は何度もあった。守備力向上には反復練習が不可欠。今秋は、これまで個別練習で行っていた「特守」を全体メニューに入れて全員で基礎から徹底的に鍛え直す方針だ。「全体練習の中に守備（特守）の時間を１時間作るとか。メニューの中でしっかりやらせる」。攻撃面でもロングティー打撃などでバットをたっぷり振り込む時間を設ける。

練習方法、時間の組み方など様々なことを試して２月のキャンプの参考にする。「来春の模擬試験みたいな。いろんなことをやってみようかなと。来年の担当（記者）になる人は長くて大変だよ」。過去には長嶋茂雄監督が伝説の「伊東キャンプ」で若手を強化した歴史もある。朝から晩まで休んでいる暇はない。妥協なき特訓で土台をつくる。（片岡 優帆）

〇…阿部監督は２月のキャンプで、ベテランに調整を一任する「Ｓ班」について「作る予定はない」と明言した。「全部（全体と）同じメニューをやれるなら１軍スタート。自分のペースでやりたいなら２軍。その代わり２軍のオープン戦で数字を残さないと１軍には戻さない」と厳しさを出す。投手には「球数は明確に目標設定する。（キャンプ合計）２０００球ノルマねとか。投げて覚えるしかない。ランニングも大事。ランニングは精神修業」と春も地獄化を示唆した。

◆阿部巨人の秋

▽２３年 「くったくた」をテーマに掲げて宮崎でキャンプを１４日間実施。阿部監督は初日から熱血指導し、フリー打撃では実演してサク越えも披露。投手には困ったらど真ん中を提唱。内野守備では俊足打者を想定し、打った瞬間から一塁送球まで４秒以内を目標に練習。走塁では「暴走していい」と積極性を求め、走攻守全てで意識改革した。

▽２４年 宮崎キャンプを行わず自宅や寮から通い、じっくり強化するためＧ球場で秋季練習を実施。例年より約１週間早く打ち上げ、個々が自分と向き合う時間を多く設けさせた。最終日は阿部監督自ら外野ノックを打ち、打ち上げ時に「毎日不安にかられろ」「一瞬たりとも野球を忘れるな」「質より量」「迷ったらやれ」「メリハリをつけろ」と、５か条の指令を出した。