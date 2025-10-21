【ロンドン１９日＝大西健太】大相撲のロンドン公演は、ロイヤル・アルバート・ホールで千秋楽を迎え、５日間の全日程を終えた。１９９１年以来、３４年ぶり２度目のロンドン開催に５日間合計で観衆約２万７０００人を動員。５日間の合計成績で争われた取組は、豊昇龍（２６）＝立浪＝が、大の里（２５）＝二所ノ関＝との横綱全勝対決を制して幕を閉じた。チケットは全日程で完売。大盛況で幕を閉じた英国での伝統国技「大相撲」を担当記者が「見た」。

両国国技館では見られないスタンディングオベーション、拍手喝采に鳥肌が立った。閉会式では公演に参加した親方、力士、行司、呼出らが姿を見せ、観客たちに感謝を伝えた。代表して横綱・大の里が土俵に上がってあいさつ。「Ｈｅｌｌｏ ｅｖｅｒｙｏｎｅ．Ｌｏｎｄｏｎ ｉｓ ｇｒｅａｔ．Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ａｎｄ ｓｅｅ ｙｏｕ ａｇａｉｎ．Ｇｏｏｄｂｙｅ」と英語を披露し、場内のボルテージも上昇。全員で東西四方へ頭を下げて礼をすると、観客は総立ちだ。１５０年以上の歴史を誇る英国の音楽の殿堂と呼ばれる会場の３６０度から拍手が鳴りやまなかった。

英国の地でありのままの「大相撲」が受け入られた。チケットは全日完売。今年昇進した両横綱がけん引して大盛況だった。八角理事長（元横綱・北勝海）は「感無量だ。（大相撲が）世界に発信された感じがする」と手応えをにじませた。公演前に豊昇龍が「『これが大相撲だ』というところを見せたい」と口にしていたように、会場は本場所に近い厳格な雰囲気が漂い、大音量の音楽を流す格闘技イベントのような入場演出で観客をあおることもない。土俵で繰り広げられた熱戦や美しい所作に自然と観客の視線は向けられた。１５００年以上続く大相撲の歴史。八角理事長も「相撲は取るだけではなく、床山さん、行事さん、呼出さんなど全部を含めて大相撲だとよく分かってほしいと思っていた。それを分かってもらえた」と振り返った。

ホールのメインステージ公演全般を統括するプログラミング・ディレクターのマシュー・トッド氏は「歴史的なイベントの一つとなった。次は３４年という長い月日を経ずに、なるべく早く実現したい」と再演をラブコール。次回海外公演は来年６月に１９９５年以来、３１年ぶりとなるパリで行われる。大の里も「次の海外公演でも相撲に興味を持ってもらえるように、自分自身も頑張っていきたい」と決意を新たにした。街を歩くと常に声をかけられ、写真撮影。英国中の注目を集め、２０年ぶりの海外公演は大成功に終わった。

〇… 豊昇龍が横綱同士の結びの一番を制し、優勝者にその名を刻んだ。「僕のしこ名を呼んでいる方々がたくさんいて、しっかりと聞こえていた。いい相撲を見せられて良かった」と声援に感謝した。表彰式では三賞受賞力士らと優勝トロフィーを高々と頭上に掲げ、「ここだからいいのかなと。みんな上げていたので、こういう感じでいくのかなと思って」とサービス。英メディアから次はいつ戻ってくるのかと聞かれ「お相撲さんがまたロンドンに来る機会があれば、ぜひ来たい」と笑顔を見せた。