◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第６戦 ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の最終ステージ（Ｓ）第６戦を制し、４勝（アドバンテージ１勝を含む）３敗で２年連続、パでは西武を抜いて歴代最多となる２２度目の日本シリーズ進出を決めた。２連勝で王手をかけながら、第３戦から３連敗。タイに持ち込まれたが、第１戦から中４日で先発したリバン・モイネロ投手（２９）が７回１失点で、川瀬晃内野手（２８）の勝ち越し打による１点リードを守り、ＭＶＰを獲得した。２５日にみずほペイペイで開幕する阪神との頂上決戦で、５年ぶり１２度目の日本一を目指す。

しびれる１点差を逃げ切った。ソフトバンク・小久保監督の目は潤んでいた。「３連敗して…、苦しかったです」と、声が震える。ＣＳ突破に王手をかけてから４試合目。試合前に「１％２％でも不安もしくは疑念、迷いがあるなら消し去れ。自分自身を１００％信じてくれ」と選手に呼びかけ、王者の底力を引き出した。

「２番・遊撃」で３試合ぶりにスタメンに抜てきした川瀬が大仕事をやってのけた。同点の５回２死満塁、「このチャンスは絶対に生かそうと思いました」と、右前に決勝適時打。スーパーサブは前日、自身の活躍シーンのＶＴＲを見てベッドに入り、イメージ通りにバットを振り抜いた。

苦しい時こそ力を発揮する。リーグ優勝時の会見で指揮官が「ポイントになった」と称賛したのも、５月２日のロッテ戦の川瀬のサヨナラ打だった。９回２死満塁、代打で逆転サヨナラ２点二塁打。今シーズン最多の借金７で最下位に沈んでいたチームの連敗を５で止め、潮目を変えた。昨季のＣＳ最終ステージ初戦もピンチを防ぐ好守で、一気の３連勝の流れをつくった。「短期決戦こそ毎日出ている人の方がプレッシャーがかかる。僕らベンチの時間が長い選手が事を起こさないといけない」。これほど勝負強い選手が控えているのが、ソフトバンクの強みだ。

日本ハムとはレギュラーシーズン、ＣＳ（１勝のアドバンテージを除く）で計１６勝１５敗。小久保監督は試合前、同学年の敵将に「１年間ありがとう」と声をかけたという。死闘に決着をつけ、２年連続の日本シリーズ進出。昨季の頂上決戦はＤｅＮＡに敗れて喪失感を味わった。６月２２日、交流戦Ｖを決めた甲子園でのインタビューで「秋にはセ・リーグ１位の阪神さんと戦えるように」と誓った指揮官。「（他球団のファンの間で）プチ炎上みたいになりましたけど、自分たちのチームに向けての目標設定でした」。約束の地で、５年ぶりの日本一を目指す戦いに臨む。（島尾 浩一郎）