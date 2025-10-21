◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第６戦 ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）

７回２死、四球を与えたモイネロは思いきりグラブをたたきつけた。「悔しかった。あそこまでグラウンド上で気持ちが出たことはない」と気迫たっぷりの９３球。最後は続く進藤から空振り三振を奪い、ほえた。先発転向後、初の中４日。７回３安打１失点で「こんな試合で活躍できて、すごくうれしい。信じてくれた監督、チームにありがとうと伝えたい」と胸を張った。

第１戦と合わせて計２０３球、１４回１失点は文句なしのＭＶＰだ。第３〜５戦の３試合で計２２得点の日本ハム打線の勢いをピシャリ。第５戦まで打率５割２分９厘、４発のレイエスも止めた。投手陣全体に勝負を避ける指示も多かったが、左腕は別。最初のピンチだった４回無死二塁で空振り三振を奪い、３打席とも仕事をさせなかった。小久保監督は日本ハム打線の迫力を認め「その打線を食い止めたモイネロはすごい」と感嘆。シャンパンファイトでは、選手会長の周東もまず「勇気を与えてくれたモイネロに乾杯」と感謝した。

今季は防御率１・４６で２年連続のタイトルを獲得。日本ハム戦も４勝１敗、防御率１・８７と好投し、ＣＳでも封じた。特に本拠地では計３８イニングで自責点２。「戦術もＣＳの戦いぶりも、すごく強いチーム」と認める相手を圧倒した。互角の両軍のわずかな差は、背番号３５の存在だった。（安藤 理）