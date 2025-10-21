２３日に行われるプロ野球ドラフト会議の対象選手となっている米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）が来季も継続して同大学でプレーする方針を固めていることが２０日、明らかになった。当初から２年間は同大学でプレーする意向だったが、現時点で決意に変化はなく、ＮＰＢ球団から指名されても、来年２〜６月に開催される同大学の公式戦に出場する考えだ。もし、海外留学中の日本人野手が支配下指名を受ければ史上初。ドラフトの動向に注目が集まる。

海を渡った麟太郎の計画に変更はない。関係者の話を総合すると、来年２月から６月までは渡米前からの予定通り、スタンフォード大でのプレーに集中する。大学２年ながら今秋ドラフト上位候補として動向が注目されているが、ＮＰＢから指名を受けた場合でも、米国での２シーズン目を全うする構えだ。

高校通算１４０本塁打を放ち、２３年のドラフト１位候補とされたが、静かな環境で野球に集中させたい父で花巻東の洋監督（５０）の親心もあって米国進学を選択。一方で、取り巻く環境は変わった。ＮＰＢは秋以降、麟太郎がプロ志望届を出さなくとも、指名に問題がないことを１２球団に通知。２７年からセ・リーグでＤＨ制が導入されることが決まり長距離砲の需要が増し、和製大砲の存在が一気にクローズアップされた。

メジャーでは米大学３年修了か２１歳以上でドラフト対象となる。そのため、２６年４月に２１歳を迎える麟太郎も同年７月中旬のＭＬＢドラフト対象で、指名される可能性もある。一方、２３日にＮＰＢ球団が指名した場合、獲得の交渉期限は同２６年７月末まで。スラッガーが同６月までリーグ戦を戦う以上、入団はリーグ戦終了まで待つ必要がある。

米留学した理由の一つが、学業との両立と人間形成のため。１年目はレギュラーで全５２試合に出場し、打率２割６分９厘、７本塁打、４１打点をマークした。父に近く、麟太郎の個人サポートも行う木下博之氏（４９）は「まず、大学を卒業するという父親との約束がある」と明かした上で「父は息子の長期的な人生を考えて大学卒業を求めた。日米どちらであっても、仮にプロ入りするなら、周りの選手と同様に休学して卒業を目指す形になるだろう」とも語った。

日本のドラフト会議終了後、入団が決まった選手は２月から春季キャンプに参加するのが通例だ。指名する球団は、“半年の遅れ”を覚悟する必要もある。過去に、海外の大学に在学中の日本人野手が、ＮＰＢ球団から支配下で指名を受けた例はない。球界に新たな歴史を刻むのか。道なき道を歩む麟太郎の今後、そしてＮＰＢ球団のドラフト動向に関心が高まる。

◆ヤクルトロッテ候補リスト入り 〇…ヤクルト、ロッテが米スタンフォード大の佐々木麟太郎を今秋ドラフトの指名候補リストに入れていることが２０日、判明した。都内でスカウト会議後、ヤクルト・橿渕スカウト育成グループデスクは「例えば先にＮＰＢの球団が指名して、メジャーのドラフト前に（入団を）決めてくれる可能性があるのかどうか。せっかく指名したのに一つポコッと（指名枠が）空いてしまうのは痛い」と、慎重な姿勢。ロッテはサブロー監督が「高校生（花巻東）の時に見ていた。あの時、欲しかった。今はチーム事情もあるしどうなるか分からないが一応（映像を）見ました」と明かした。

◆佐々木 麟太郎（ささき・りんたろう）２００５年４月１８日、岩手・北上市生まれ。２０歳。幼少時から野球を始め、江釣子（えづりこ）中では大谷翔平の父・徹氏が監督を務める金ケ崎シニアに所属し２年夏に「４番・三塁」で東日本選抜大会優勝。花巻東では１年春から「２番・一塁」でレギュラー。高校通算１４０本塁打。２４年秋、スタンフォード大に進学。１８４センチ、１１５キロ。右投左打。家族は両親と妹。

◆スタンフォード大 米カリフォルニア州にある私立大学。１９８７、８８年に全米チャンピオンに輝いた野球部はＮＣＡＡ（全米大学体育協会）最高のディビジョン１のアトランティック・コースト・カンファレンス（ＡＣＣ）に所属。ＡＣＣには計１６大学が所属し、リーグ戦は２月から５月まで計５１試合。今季はシーズン２７勝２４敗の第１３シードで「チャンピオンシップ・トーナメント」に進んだが初戦敗退した。「学問の７つの柱」と称される７学部（文理学、工学、教育学、経営学、地球科学、法学、医学）で、入学率は５％前後の最難関校とされ「東のハーバード、西のスタンフォード」と言われる。