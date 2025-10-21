

新宿にあるJR東日本の本社ビル（写真：lalala/PIXTA）

JR東日本は、どこを向いて経営しているのか。

ステークホルダーという経済用語がある。企業の株主、社員、顧客、取引先、金融機関など利害関係者を指す言葉だ。こうしたさまざまな立場の利害関係者と良好な関係を維持することが持続的な経営に欠かせない。

では、2024年度決算で4期連続の増収増益を達成したJR東日本はどうだろうか。売上高は2兆8875億円で、本業の儲けを示す営業利益は3767億円。鉄道事業と関連事業のいずれにおいても増収増益となったが、この成果はすべてのステークホルダーに還元されているのだろうか。

来年の運賃改定で見えてきたこと

まず顧客、すなわち乗客の視点で考えてみたい。JR東日本は売り上げ増加の一方で、コスト削減に向けた動きも進む。みどりの窓口の大量閉鎖や京葉線での通勤快速の廃止が行われ、今後は津軽線や久留里線の一部区間の廃止が実施される予定だ。

そして2026年3月からは運賃値上げも予定されている。値上げ率は普通運賃と定期運賃を合わせて平均7.1%。値上げの理由は、「沿線人口の減少に加えて、昨今の物価高や人材の確保といった経営環境の変化に対応し、安全・サービスの維持向上、車両・設備の更新、激甚化する災害への対応等のため」という。

2025年2月27日に国土交通省の運輸審議会で、JR東日本の運賃値上げに関連した公聴会が開かれた。この公聴会には、利用者の代表として弁護士、旅行会社社員、JR東日本社員の3人が出席し、運賃値上げに対して反対の意見を表明した。主な反対の理由は、JR東日本の業績が好調の中で、運賃の改定率が適正利潤を著しく上回る恐れがあることや、運賃値上げの根拠となる総括原価の算定方法が不明確であることなどである。

鉄道運賃水準の算定根拠となる「総括原価」については、2024年4月に国土交通省で算定方法の見直しが行われている。新しい算定方法では今まで原価として認められていなかった研究開発費や減価償却費の前倒しの原価への算入が可能となったが、厳格な基準がないことから原価の算定については利用者よりもJR東日本の意向を反映しやすい内容となっているように思われる。

こうした点については、公聴会の中でも弁護士の公述人から「企業会計上認められない前倒しの償却を原価に算入」する点や、研究開発費として平年度単価606億円が原価として算入されていることについて「研究開発の成果として得た特許権等により得たライセンス収入は、必ずしも総括原価に対する収入に計上されていない点」は、原価を盛っていることになり問題があると指摘された。

国交省の回答は？

筆者が国土交通省鉄道局に対して、この指摘は是正されたのか確認をしたところ、「総括原価に算入されている」と回答した。総括原価への算入が正当化された理由については、「持続可能な鉄道事業の実現に資する研究開発を促進するためで、特許権に伴う収入については、過去の実績を基礎として収入（運輸雑収）に計上されることになっている」。減価償却費については、「政策的に必要性の高い設備投資（国土強靱化関係、安全対策関係、環境対応関係、DX関係等）の加速化を図るため」といい、公述人の指摘に対する正面からの回答を避けた、なお、運輸審議会の会長代理は元JR東日本の関係者が務めている。

鉄道運賃値上げについては、沿線人口の減少から鉄道利用者が減少することも理由に挙げられているが、JR東日本が公表している資料からは矛盾した記述もみられる。同社が2024年12月6日に公表したプレスリリースでは、鉄道旅客輸送量の見通しについて、予測を以下のように発表している。

・2025年度 122,543百万人／キロ

・2026年度 120,665百万人／キロ

・2027年度 121,456百万人／キロ

・2028年度 121,957百万人／キロ

2026年度だけ減少するもののその後は増加に転じ、2023年度の119,701百万人／キロを上回る予測となっている。筆者は、JR東日本に対して「運賃値上げの理由を乗客の減少としながらも、旅客輸送量が増加するという予測は矛盾しているのではないか」と問い合わせたところ「2026〜2028年度の平年度の輸送量はコロナ禍前の2019年度135,385百万人／キロ水準には戻らないと想定」しており、「物価高や人口減少等、厳しい経営環境が継続する中で、人件費を含めた労働条件の向上等に必要な資金を長期的・安定的に確保することが課題となっている」という回答が得られた。

とはいえ、JR東日本の業績は、コロナ禍によって2020年度と2021年度は営業赤字となったものの、2022年度からは黒字決算となっており、2024年度営業利益3767億円はコロナ前の2019年度の営業利益3808億円に迫る数字だ。業績はすでにコロナ前の水準に戻っているといっても差し支えない。

また、JR東日本が国土交通省に提出した「収入原価総括表」を見ると、現行と申請で「その他人件費、経費等」の項目が同額となっており、「昨今の物価高や人材の確保といった経営環境の変化」という説明とは矛盾がある表記も見受けられた。

ある関係者は「今回の運賃値上げは、JR東日本が主導的な役割を果たして、制度改正から国土交通省に働きかけを行って実施したものだ」と証言する。それを裏付けるように、JR東日本が2025年4月10日に決算発表に合わせて公表した経営戦略資料では、運賃改定に向けて総括原価方式の見直しに向けて継続的な働きかけを行ってきた旨が記載されていた。

年収増加も現場では負担増？

続いて、従業員との関係はどうか。

鉄道事業に対しては、都市部も含めた列車の減便やローカル線の廃止の推進などで徹底したコスト削減と、業績が好調の中での運賃値上げにより徹底した収益力の向上を目指すJR東日本であるが、近年の有価証券報告書によると平均年間給与は増加傾向にあるものの、現場では業務の負担が増えているという。

公聴会に公述人として参加した同社社員は筆者の取材に対して、「経営陣ではなく従業員や、その先にいる利用者に無理を強いるような『経営改善策』が横行していることが問題」だと話す。

同社の問題は、「利用状況を緻密に分析しないまま列車本数や車両数を削減したり、複数名での対応が必要な列車に乗務員を配置しなかったり」など、現場に大きな負担を強いる経営改善策が多い実態があるという。そして、「働き方改革にしても、社内外に口当たりのよいことを言っている割には、中身が伴っていない」と述べた。

また、「昨今、鉄道輸送の安全を揺るがす事象が相次いでいるほか、有名週刊誌で取り上げられるほどの不祥事を起こしているにもかかわらず、軽微な処分で自らの襟を正すことができない人物を経営トップに据えていることに対する厳しい声など、現場の社員として利用者のさまざまな反応を受け止めている」という。

さらに、この社員は、公聴会の場で運賃の値上げについて社員への説明が不十分であるという指摘をしたところ、喜勢陽一社長から以下の説明があった。

「今回の申請内容に関する情報は法令上弊社の経営に関する重要事実に該当し、社内外に対して厳格な情報管理を求められているものであることから、当然ながら、事前に社員にその内容を周知することができる性質のものではありません。私どもの経営姿勢を問われる筋合いではありません」

「申請後、その公表と同時にお客様から御質問を寄せられることを想定し、速やかにプレス資料や補足資料のほか、申請概要や運賃改定のポイントを絞った資料を全社員に送付し、社員周知を図っております」

筆者は「社員から経営姿勢を問われる筋合いはない」という部分が気になった。

株主の影響はあるのか

最後に株主との関係について考えてみたい。

2021年度と2022年度は、純利益が赤字となったにもかかわらず無配とはせず、合計で755億円の配当を出している。JR東日本の外国人株主比率は30％を超え、配当金の3分の1近くは日本の鉄道を利用しているかどうかも疑わしい外国資本に流れている。

昨今の鉄道事業に対する過度のコストカットは外国人投資家の要求によるものという可能性はあるのだろうか。機関投資家など外国人株主の状況に詳しい事情通は「彼らは利益を出せとは言うが、赤字路線を廃止しろとまでは言っていない」と話す。

その理由は赤字ローカル線を廃止したところで経営改善の効果はたかが知れており、そもそも外国人投資家は日本の地域鉄道の事情をよく理解していないからだという。つまり、JR東日本の鉄道事業に対する姿勢は、利益を重視する外国人投資家に忖度した結果であるとも言えなくもない。

企業が株価を高めたい動機は、新株発行による資金調達の際に株価が高い方が発行する株式数を減らすことができるからだ。しかし、既存の株主にとっては新株発行によって自分たちの持ち分割合が減るので、資金調達は銀行借り入れや債券発行で行ってほしいというのが本音だ。

JR東日本も「上場以来、資金調達を目的とした新株発行は行っていない」といい、今後の資金調達についても「国内債・銀行借り入れのほか、外債やサステナビリティファイナンスなど負債を中心とした資金調達の多様化を進めており、公募増資は検討していない」という。

公募増資をしないのであれば株価を高くする必要はないが、投資家は株価を高くすることを要望している。こう考えると、JR東日本は株主のほうを向いて経営しているように見えてくる。

とはいえ、京葉線の通勤快速の廃止に代表されるように鉄道サービスが低下すれば、乗客との関係が悪くなるだけでなく、企業のブランドイメージが毀損され、株価にも影響を与えかねない。

JR東日本が持続的な成長を進めていくためには、乗客や従業員がより幸福になれるような取り組みをもっと進めるべきではないだろうか。

（櫛田 泉 ： 経済ジャーナリスト）