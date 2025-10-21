◇スポニチ主催女子テニス 東レ・パンパシフィック・オープン第1日（2025年10月20日 東京・有明テニスの森公園）

ダブルス1回戦が行われ、主催者推薦で出場した内島萌夏（24＝安藤証券）園部八奏（わかな、17＝IMG）組は袪皓晴（セン・コウセイ、台湾）蒋キンウ（ショウ・キンウ、中国）組に2―6、4―6で敗れた。2人がペアを組むのは今回が初めて。約1時間の雨天中断があった一戦で最後まで流れをつかめなかった。園部、内島はそれぞれ、21日にはシングルス1回戦に臨む。

試合前のウオーミングアップが「2回目の練習」（内島）だった急造ペア。組み慣れている相手にストレートで敗れたものの、内島が「自分たちの良さが出たゲームは良かった。結果は残念だが、もう少し練習すれば、面白いダブルスになると思う」と言えば、プロ転向したばかりの園部も「（年上の）内島さんが笑顔で引っ張ってくれた」と感謝した。

40回目を迎えた節目の大会で、シングルス本戦に出場する日本人は園部と内島の2人だけ。特に「小さい頃に何度か見に来たことがあった」と語る園部にとっては、1回戦は特別な一戦となる。1月の全豪オープンジュニアを制し、「たくさんのファンが声をかけてくれて心強い」と話す17歳は、「最初の1ポイント目からエネルギーを出すことを意識する」と意気込んだ。