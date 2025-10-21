NY株式20日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均　　　46735.50（+544.89　+1.18%）
ナスダック　　　23016.64（+336.67　+1.48%）
CME日経平均先物　49805（大証終比：+505　+1.02%）

欧州株式20日終値
英FT100　 9403.57（+49.00　+0.52%）
独DAX　 24258.80（+427.81　+1.80%）
仏CAC40　 8206.07（+31.87　+0.39%）

米国債利回り
2年債　 　3.459（+0.002）
10年債　 　3.986（-0.023）
30年債　 　4.576（-0.030）
期待インフレ率　 　2.266（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.577（-0.003）
英　国　　4.505（-0.026）
カナダ　　3.055（-0.038）
豪　州　　4.153（+0.054）
日　本　　1.665（+0.041）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.32（-0.22　-0.38%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4376.30（+163.00　+3.87%）

ビットコイン（ドル）
111090.25（+2182.61　+2.00%）
（円建・参考値）
1673万6857円（+328832　+2.00%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ