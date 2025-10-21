ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は５４４ドル高 シカゴ日経平均先物は４万９８０５円
NY株式20日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均 46735.50（+544.89 +1.18%）
ナスダック 23016.64（+336.67 +1.48%）
CME日経平均先物 49805（大証終比：+505 +1.02%）
欧州株式20日終値
英FT100 9403.57（+49.00 +0.52%）
独DAX 24258.80（+427.81 +1.80%）
仏CAC40 8206.07（+31.87 +0.39%）
米国債利回り
2年債 3.459（+0.002）
10年債 3.986（-0.023）
30年債 4.576（-0.030）
期待インフレ率 2.266（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.577（-0.003）
英 国 4.505（-0.026）
カナダ 3.055（-0.038）
豪 州 4.153（+0.054）
日 本 1.665（+0.041）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.32（-0.22 -0.38%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4376.30（+163.00 +3.87%）
ビットコイン（ドル）
111090.25（+2182.61 +2.00%）
（円建・参考値）
1673万6857円（+328832 +2.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
