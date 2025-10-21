ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」が開幕する。初日メインは12Rドリーム戦だ。

選考勝率1位の茅原が実績上位機を手に入れた。前検の感触こそひと息だったものの、初日は調整時間がたっぷりある。自分好みの舟足にしっかりと仕上げ、インから力強い逃走劇を披露する。前検から好感触を得ていたのが峰。2コースから鋭い差しハンドルを入れて茅原に迫る。桐生は豪快に握りマイ。池田はさばいて上位進出を狙う。

＜1＞茅原悠紀 もう少しかなという感じ。伸びも今の感じでは評判ほどのエンジンという感じではない。ターンで横に滑ったりもした。ペラを（調整）したいと思う。

＜2＞峰竜太 出ています。前操者が浜野谷（憲吾）選手で凄く乗りやすい。ただ、出しに行くならペラを自分の形に寄せていく方がいいと思うので悩み中。

＜3＞桐生順平 風が強くて正直分からないけど、普通はいっているかな。ズルズル下がる感じはないけど峰選手が少しだけ良さそう。

＜4＞池田浩二 直線は少し下がっている感じがした。回り過ぎなのか、エンジンなのか、分からないけど。ペラを叩いてから。

＜5＞吉田裕平 足は悪くない感じだった。ただ、乗りづらさがある。チルト0度で乗りづらかったのでマイナスを試してみる。悪い反応が出るなら、このままごまかしたいと思う。

＜6＞関浩哉 あまりいいエンジンではない。体感はあまり良くない。ただ、この風にしてはスタートが届いていたので行き足は悪くないかも。ギアケースを交換しようと思う。