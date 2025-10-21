「毎年ワクワクします」出口夏希、冬になると毎年楽しみにしていることは？
女優の出口夏希（24歳）が、明治の冬期限定チョコ「メルティーキッス」の新イメージキャラクターに起用され、10月21日に新グラフィックおよび新CMが解禁。それに伴いインタビューに答え、“冬になると毎年楽しみにしていること”を語った。
昨年まで14年間イメージキャラクターを務めていた女優・新垣結衣からバトンタッチ、今回、新たなイメージキャラクターに就任した出口。撮影後のインタビューでは、「『メルティーキッス』は冬期限定の発売ですが、出口さんが冬になると毎年楽しみにしていることはありますか？」と質問を受ける。
これに出口は「冬ってやっぱり、いっぱいイベントごとがあるので、そういう街の雰囲気がすごく好きで、毎年ワクワクします」とコメント。
具体的には「冬といえばクリスマス、バレンタイン。特に私はしないんですけど、みんなのバレンタインだったり、クリスマスを楽しんでるのを見て、街の飾りとかを見て、気分を味わっています」と話し、冬自体も「好きです。冬はイルミネーションだったり、雪があるので、冬はすごく好きです」と語った。
