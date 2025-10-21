２０２６年に日曜劇場枠で放送される堺雅人主演のＴＢＳ系ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」続編の出演キャスト２６人が２１日、解禁された。阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李らが続投。現時点では役所広司の名前は含まれていない。

前作のラストシーン直後から始まる物語であること以外、謎に包まれたままの続編。現在は２カ月超に及ぶアゼルバイジャンでの大規模ロケを敢行中という。

解禁されたキャストは、警視庁公安部・野崎守役の阿部、医師・柚木薫役の二階堂、前作で解体されたテントのナンバー２で乃木の弟・ノコル役の二宮、別班で乃木の相棒となる黒須駿役の松坂、エージェント・ドラム役の富栄ドラムら“順当”とみられる人物だけではない。

バルカの警察官チンギス役のＢａｒｓｌｋｈａｇｖａ Ｂａｔｂｏｌｄ（バルサラハガバ・バタボルド）や、テントの幹部で乃木の助けによって海外へ移住したアリ役の山中崇ら、舞台となる国が変わり、テント解体後となる続編でどのように関わるのか注目の面々もいる。

現在、解禁されているキャストは以下。

堺雅人、阿部寛、二階堂ふみ、竜星涼、山中崇、Ｂａｒｓｌｋｈａｇｖａ Ｂａｔｂｏｌｄ、Ｔｓａｓｃｈｉｋｈｅｒ Ｋｈａｔａｎｚｏｒｉｇ、富栄ドラム、林原めぐみ（声の出演）、内野謙太、花岡すみれ、本間さえ、二宮和也、井上順、林遣都、内村遥、井上肇、市川猿弥、市川笑三郎、平山祐介、珠城りょう、西山潤、濱田岳、坂東彌十郎、小日向文世、キムラ緑子、松坂桃李