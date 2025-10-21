阿部寛・二階堂ふみ・二宮和也・松坂桃李ら「VIVANT」続編キャスト総勢26人発表 本編映像も公開
【モデルプレス＝2025/10/21】TBSでは、2026年に日曜劇場枠にて、俳優の堺雅人が主演を務める『VIVANT』続編（毎週日曜よる9時〜）を放送。この度、総勢26人のキャストが発表された。
【写真】「VIVANT」公式の意味深投稿
今回、26人のキャストが解禁。警視庁公安部の野崎守役に阿部寛。バルカで出会い、乃木憂助（堺）と惹かれ合う医師の柚木薫役に二階堂ふみ。前作で解体されたテントのナンバー2であり乃木憂助の弟・ノコル役に二宮和也。そして、別班で乃木憂助の相棒である黒須駿役を松坂桃李が務める。
さらに、別班の司令官・櫻井里美役にキムラ緑子。前作でのテント潜入作戦時、乃木憂助に銃撃を受けた別班員・高田明敏役に市川笑三郎、廣瀬瑞稀役に珠城りょう、熊谷一輝役に西山潤、和田貢役に平山祐介。警視庁サイバー犯罪対策課の東条翔太役に濱田岳。野崎の上司で警視庁公安部部長の佐野雄太郎役に坂東彌十郎。警視庁公安部で野崎の部下・鈴木祥役に内野謙太、同じく野崎の部下だがテントのモニターであることが判明した新庄浩太郎役に竜星涼。
憂助の父親であり、のちにノゴーン・ベキとなる乃木卓役に林遣都。心優しきエージェント、ドラム役に富栄ドラム。そして、ドラムのスマホ音声は声優の林原めぐみ。丸菱商事の専務・長野利彦役に小日向文世、丸菱商事での乃木憂助の上司・宇佐美哲也役に市川猿弥。世界でもトップ3に入るハッカー、ブルーウォーカーこと太田梨歩役に花岡すみれ。乃木卓の兄、乃木寛道役に井上順。バルカ屈指の警察官で、テントが運営する孤児院出身であることが判明したチンギス役はモンゴルの名優・Barslkhagva Batbold（バルサラハガバ・バタボルド）が務める。
善悪を判断できる不思議な少女で、乃木憂助、薫と共に日本で暮らすジャミーン役に本間さえ、ジャミーンの父・アディエル役にモンゴルの人気コメディアン・Tsaschikher Khatanzorig（ツァスチヘル・ハタンゾリグ）。解体したテントのメンバーであるマタ役の内村遥、シチ役の井上肇、テントの幹部で乃木憂助の助けによって海外へ移住したアリ役の山中崇の出演も発表。ノコルも含め、元テントのメンバーたちが、どのように物語に関わってくるのか。
前作の物語から直結する本作、乃木が目にした赤い饅頭が意味するものは？26人が再び登場することの意味は？さらに現在、2ヶ月超に及ぶアゼルバイジャンでの大規模ロケを敢行中。「親日国」ということ以上に、この国を選んだ理由とは。
さらに、26人のキャスト発表に合わせて、ティザームービーが公開。最新キャストビジュアルだけではなく、ロケ地であるアゼルバイジャンの映像も初公開となった。
前作を象徴する砂漠から一転、歴史と近代が融合するアゼルバイジャンの独特な世界観は、どんな冒険物語を生み出していくのか。そして、このムービーの中で、乃木憂助が発している言葉には、どんな意味が込められているのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「VIVANT」公式の意味深投稿
◆阿部寛・二宮和也ら「VIVANT」続編キャスト総勢26人解禁
今回、26人のキャストが解禁。警視庁公安部の野崎守役に阿部寛。バルカで出会い、乃木憂助（堺）と惹かれ合う医師の柚木薫役に二階堂ふみ。前作で解体されたテントのナンバー2であり乃木憂助の弟・ノコル役に二宮和也。そして、別班で乃木憂助の相棒である黒須駿役を松坂桃李が務める。
憂助の父親であり、のちにノゴーン・ベキとなる乃木卓役に林遣都。心優しきエージェント、ドラム役に富栄ドラム。そして、ドラムのスマホ音声は声優の林原めぐみ。丸菱商事の専務・長野利彦役に小日向文世、丸菱商事での乃木憂助の上司・宇佐美哲也役に市川猿弥。世界でもトップ3に入るハッカー、ブルーウォーカーこと太田梨歩役に花岡すみれ。乃木卓の兄、乃木寛道役に井上順。バルカ屈指の警察官で、テントが運営する孤児院出身であることが判明したチンギス役はモンゴルの名優・Barslkhagva Batbold（バルサラハガバ・バタボルド）が務める。
善悪を判断できる不思議な少女で、乃木憂助、薫と共に日本で暮らすジャミーン役に本間さえ、ジャミーンの父・アディエル役にモンゴルの人気コメディアン・Tsaschikher Khatanzorig（ツァスチヘル・ハタンゾリグ）。解体したテントのメンバーであるマタ役の内村遥、シチ役の井上肇、テントの幹部で乃木憂助の助けによって海外へ移住したアリ役の山中崇の出演も発表。ノコルも含め、元テントのメンバーたちが、どのように物語に関わってくるのか。
前作の物語から直結する本作、乃木が目にした赤い饅頭が意味するものは？26人が再び登場することの意味は？さらに現在、2ヶ月超に及ぶアゼルバイジャンでの大規模ロケを敢行中。「親日国」ということ以上に、この国を選んだ理由とは。
◆「VIVANT」続編、本編映像初公開
さらに、26人のキャスト発表に合わせて、ティザームービーが公開。最新キャストビジュアルだけではなく、ロケ地であるアゼルバイジャンの映像も初公開となった。
前作を象徴する砂漠から一転、歴史と近代が融合するアゼルバイジャンの独特な世界観は、どんな冒険物語を生み出していくのか。そして、このムービーの中で、乃木憂助が発している言葉には、どんな意味が込められているのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】