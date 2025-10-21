Snow Manの向井康二が、本日10月21日より公開されるちふれのスキンケア 保湿シリーズの新Web CM第2弾『季節の変化は、素顔にやってくる篇』に出演する。

（参考：目黒蓮、初の日曜劇場出演へ 岩本照 主演続編、向井康二 出演ラッシュ……Snow Man、秋ドラマへの期待）

ちふれ化粧品は、向井を起用したちふれ 保湿シリーズの『いい素顔、いいくらし。』キャンペーンを展開しており、本日より新ビジュアルならびに新Web CMを公開。本CMでは、第1弾のWeb CM『素顔は語る篇』に登場したちふれユーザーのキャストが、季節を経て再会する。気温が下がり、乾燥が気になる季節に向けて対話をしながらフォトセッションを行い、被写体の“素”の表情（素顔）を引き出すというコンセプトだ。今回は、向井やキャストが『保湿化粧水 とてもしっとり タイプ』を手に取り、優しく顔になじませ、心地良さそうな表情をする様子が収められている。

また11月14日より、対象商品を1,500円（税込）以上購入すると、抽選でオリジナルグッズやくらしを彩る衣食住アイテムが当たるプレゼントキャンペーンの第2弾を開催。A賞の『特別コース』では、ちふれ オリジナルの向井康二クリアファイルも用意されている。対象商品や応募方法に関する詳細は、キャンペーンサイトにて確認できる。

そのほか、第1弾に続き、店頭にて秋冬向けのB2サイズのポスター、ポップ、等身大パネルが展開されるとのことだ。

