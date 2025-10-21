TBSは21日、2026年に放送予定で俳優・堺雅人（52）主演の日曜劇場「VIVANT」続編に出演する総勢26人のキャストを発表。阿部寛（61）、二階堂ふみ（31）、二宮和也（42）、松坂桃李（37）ら前作からおなじみのキャストたちが再び集結する。

警視庁公安部・野崎守役の阿部や、バルカで出会い主人公の堺演じる乃木憂助とひかれ合う医師・柚木薫役の二階堂、前作で解体されたテロ組織・テントのナンバー2であり乃木憂助の弟・ノコル役の二宮和也、別班で乃木憂助の相棒である黒須駿役の松坂桃李らが前作に引き続き登場する。

以下は発表された26人のキャスト。

▼警視庁公安部・野崎守＝阿部寛

▼医師・柚木薫＝二階堂ふみ

▼乃木憂助の弟・ノコル＝二宮和也

▼乃木憂助の相棒・黒須駿＝松坂桃李

▼別班の司令官・櫻井里美＝キムラ緑子

▼別班員・高田明敏＝市川笑三郎

▼別班員・廣瀬瑞稀＝珠城りょう

▼別班員・熊谷一輝＝西山潤

▼別班員・和田貢＝平山祐介

▼警視庁サイバー犯罪対策課・東条翔太＝濱田岳

▼警視庁公安部部長・佐野雄太郎＝坂東彌十郎

▼警視庁公安部・鈴木祥＝内野謙太

▼警視庁公安部・新庄浩太郎＝竜星涼

▼乃木憂助の父・乃木卓＝林遣都

▼警視庁公安部エージェント・ドラム＝富栄ドラム

▼ドラムのスマホ音声＝林原めぐみ

▼丸菱商事専務・長野利彦＝小日向文世

▼乃木憂助の上司・宇佐美哲也＝市川猿弥

▼ハッカー・太田梨歩＝花岡すみれ

▼乃木卓の兄・乃木寛道＝井上順

▼バルカの警察官・チンギス＝バルサラハガバ・バタボルド

▼ノバク村の少女・ジャミーン＝本間さえ

▼ジャミーンの父・アディエル＝ツァスチヘル・ハタンゾリグ

▼テントのメンバー・マタ＝内村遥

▼テントのメンバー・シチ＝井上肇

▼テントの幹部・アリ＝山中崇

前作の物語から直結する今作。乃木が目にした赤い饅頭が意味するものとは。26人が再び登場することの意味は。現在2カ月超に及ぶアゼルバイジャンでの大規模ロケを敢行中だが、「親日国」ということ以上に、この国が選ばれた理由は一体何なのか。今後の続報、放送に注目が集まる。

また、キャストの発表に合わせてYouTubeのティザームービーで今作の本編映像が初公開。最新キャストビジュアルだけではなく、ロケ地であるアゼルバイジャンの映像も初公開されている。前作を象徴する砂漠から一転、歴史と近代が融合するアゼルバイジャンの独特な世界観が、どのような物語を生み出していくのか。そして、映像の中で乃木憂助が発している言葉には、どのような意味が込められているのか。今作をひも解く上でも要チェックだ。