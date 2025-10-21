ア・リーグ優勝決定シリーズ（Ｓ）は１９日（日本時間２０日）、ブルージェイズが本拠地でマリナーズに快勝し、３勝３敗のタイに持ち込んだ。すでにワールドシリーズ（ＷＳ）進出を決めたドジャースの対戦相手は２０日（同２１日）に決まるが、大谷翔平投手（３１）にとっては、どちらも“お得意様”だ。

ナ・リーグ優勝決定Ｓ第４戦では、打者として３本塁打、投手では先発で６回０／３を無失点、１０奪三振の活躍でシリーズＭＶＰに輝いた大谷。２４日（同２５日）からのＷＳの１、２、６、７戦を行う球場はレギュラーシーズンの勝利数が多いチーム。９３勝だったド軍は、９４勝のブ軍が勝ち上がれば敵地から、９０勝のマ軍なら本拠地から始まる。対戦相手が気になるところだが、いずれも好相性を誇る。

ブ軍戦は通算３３試合で１１本塁打、打率３割１分４厘。今季も８月の３連戦では２本塁打を放つなど、１３打数７安打の５割３分８厘と打ちまくった。一方、マ軍戦も対戦相手別で３位の７９安打、４位の１８本塁打。先発のカービー、ギルバート、カスティージョからは本塁打を放ったこともある。投げては５勝無敗、防御率１・８７と無双状態だ。

ド軍はこの日、本拠で非公開での練習を再開。これまでＷＳで、リーグ優勝決定Ｓを４勝無敗と４勝３敗で勝ち上がったチームの対戦は４度あり、いずれも４勝３敗のチームが制覇。大谷も中６日の休養ができることに「ゲームがない中で、いかに実戦の感覚を養っていくかは課題で、そこが難しい」とも危惧していた。不吉なデータをも乗り越えるだけの勢いが、今の大谷にはある。（安藤 宏太）