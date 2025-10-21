&TEAM、OneRepublic来日公演にスペシャルゲスト出演 「Dropkick」でのつながりが結実
9人組グローバルグループ・&TEAMが、世界的ポップ・ロック・バンドのOneRepublic（ワンリパブリック）来日公演のスペシャルゲストに決定した。2026年2月25日の神奈川・Kアリーナ横浜公演、27日の兵庫・GLION ARENA KOBE公演に出演する。
【ソロカット】翼が生えて…天使のような&TEAM
OneRepublicは、名曲「Apologize」「Counting Stars」、映画『トップガン マーヴェリック』の劇中歌「I Ain’t Worried」など、累計4100万以上のセールスを記録し、世界的な成功を収めてきた。グラミー賞受賞のヒットメーカーとしても名高いフロントマンのライアン・テダーは、&TEAMの名曲「Dropkick」のプロデュースに携わっており、両者の音楽的なつながりが今回のステージで結実する。
前回の来日公演は、即日SOLD OUTを記録。&TEAMを迎える今回の公演は、世代とジャンルを超えた夢の共演として、ここでしか味わえない記憶に残る特別なものになる。
