FRUITS ZIPPER¡¢2ºîÏ¢Â³¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¡¡¼«¸ÊºÇ¹â¡õ¼«¿È½é¤Î½é½µÇä¾å30ËüËçÄ¶¤¨¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª / JAM¡×¤¬¡¢10·î21ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¼«¿È½é¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Á°ºî¡ÖKawaii¤Ã¤ÆMagic¡×¡Ê2025Ç¯5·î26ÆüÉÕ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢2ºîÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»2ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ªFRUITS ZIPPER¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¡ÖJAM¡×MV
¡¡Á°ºî¡ÖKawaii¤Ã¤ÆMagic¡×¤Î22.7ËüËç¡Ê2025Ç¯5·î26ÆüÉÕ¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¡¢¼«¸ÊºÇ¹â½é½µÇä¾å31.7ËüËç¤òµÏ¿¡£½é½µÇä¾å30ËüËç¤ò½é¤á¤ÆÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·îÂÅ·²»¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤Î7Ì¾¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤Î4th¥·¥ó¥°¥ë¡£É½Âê¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¿·¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢10·î4Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤è¤êµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FRUITS ZIPPER¤Ï¡¢10·î8Æü¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ØFRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 ¡ÖWe are FRUITS ZIPPER¡×¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£ÍèÇ¯2·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ØFRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026¡Ù¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯10·î27ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯10·î13Æü¡Á19Æü¡Ë¡ä
