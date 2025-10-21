ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は５５９ドル高 ナスダックも１．５％の大幅高
NY株式20日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均 46749.64（+559.03 +1.21%）
ナスダック 23026.82（+346.85 +1.53%）
CME日経平均先物 49835（大証終比：+535 +1.08%）
欧州株式20日終値
英FT100 9403.57（+49.00 +0.52%）
独DAX 24258.80（+427.81 +1.80%）
仏CAC40 8206.07（+31.87 +0.39%）
米国債利回り
2年債 3.461（+0.004）
10年債 3.988（-0.021）
30年債 4.581（-0.025）
期待インフレ率 2.265（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.577（-0.003）
英 国 4.505（-0.026）
カナダ 3.054（-0.039）
豪 州 4.153（+0.054）
日 本 1.665（+0.041）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.34（-0.20 -0.35%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4365.60（+152.30 +3.61%）
ビットコイン（ドル）
110517.38（+1609.74 +1.48%）
（円建・参考値）
1666万6021円（+242749 +1.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
