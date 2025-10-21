NY株式20日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均　　　46749.64（+559.03　+1.21%）
ナスダック　　　23026.82（+346.85　+1.53%）
CME日経平均先物　49835（大証終比：+535　+1.08%）

欧州株式20日終値
英FT100　 9403.57（+49.00　+0.52%）
独DAX　 24258.80（+427.81　+1.80%）
仏CAC40　 8206.07（+31.87　+0.39%）

米国債利回り
2年債　 　3.461（+0.004）
10年債　 　3.988（-0.021）
30年債　 　4.581（-0.025）
期待インフレ率　 　2.265（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.577（-0.003）
英　国　　4.505（-0.026）
カナダ　　3.054（-0.039）
豪　州　　4.153（+0.054）
日　本　　1.665（+0.041）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.34（-0.20　-0.35%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4365.60（+152.30　+3.61%）

ビットコイン（ドル）
110517.38（+1609.74　+1.48%）
（円建・参考値）
1666万6021円（+242749　+1.48%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ