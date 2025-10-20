とにかく愛おしいんです。男性から「心底愛される女性」の特徴
女性なら誰しも、好きな男性に夢中になってもらいたいもの。
そこで今回は、男性から「心底愛される女性」の特徴を紹介します。
｜常に完璧でいようとしない
いくら魅力的な女性でも、あまりに完璧過ぎると「自分なしでも良いのでは？」と男性は感じてしまいます。
そうならないためにも、自分を良く見せようとし過ぎないことが大切。
いい意味で欠点をさらけ出して、お互いの欠点を補い合える関係を構築していきましょう。
｜将来性を感じさせる
男性は相性が抜群でも将来一緒になっても苦労しそうな女性に対して、なかなか真剣になれません。
｜男性の家族と良好な関係を築ける
男性の家族と良好な関係を築ける女性を男性は大事にしたいと思うでしょう。
嫁姑問題は多いため、自分の両親と上手くやっていけるかどうか気にする男性も増えています。
そんな時に、自分が知らないところで良好な関係になっていることを知った時の安心感は計り知れないはずです。
｜ケンカしてもその場で仲直りできる
交際中は一度や二度のケンカは起こるもの。
そんな時に、次の日以降まで長引かせるかその場で仲直りできるかで、男性の気持ちが大きく変わります。
お互いの気持ちをぶつけあった後に、その場で「ごめんなさい」が言える雰囲気を作ることが大事。
男性にとって本音で話し合える女性こそかけがえのない存在なのです。
つい好きな男性を相手にすると遠慮する女性は少なくありませんが、男性から心底惚れられる女性はいい意味で素直。
ぜひ今回紹介した内容を参考に自分の言動を見直してみてくださいね。
🌼出会えたこと自体が幸運。男から「溺愛される女性」の共通点