無意識に出てる！男性が“本命女性”にだけ見せる３つの「リアルサイン」
「なぜかいつも正面にいる」「よく目が合う」「やたら笑ってくれる」などの男性の行動、もしかしたら偶然じゃないかも。男性は本命の女性の前では、無意識に“近づきたいサイン”を全開にしてしまうんです。そこで今回は、男性が“本命女性”にだけ見せる「リアルサイン」紹介します。
体の向きが「あなたに好意あり」の証拠
会話中、彼の体があなたのほうへ自然に向いているなら、それは心を開いているサイン。男性は興味のない女性に対して、無意識に体をそらしてしまうものですが、逆に好きな女性の前では、少しでも距離を縮めようと体ごと近づけます。たとえ短い会話の場面でも、気になる男性の姿勢や立ち位置をチェックしてみましょう。
共通点を見つけて「相性の良さ」をアピールする
「俺も〇〇好き！」とやたら共通点を強調してくるのも、本命の証。男性は好きな人と“同じでいたい”と本能的に考えます。そのため、趣味・食べ物・好きな映画など、あなたの話題に合わせて共感を示すのは、距離を縮めたい気持ちの表れであり、相性の良さをアピールしているのでしょう。
笑顔が多いのは「幸せホルモン」が出てる証拠
人は好きな人の前では、脳内で「幸せホルモン」が分泌され、自然と笑顔が増えるといわれています。もし男性が何気ない会話でもずっと笑っているなら、それはあなたといる時間が本気で楽しい証拠。好意の感情が無意識のうちに表情に出てしまう男性は少なくないのです。
会話中のちょっとした仕草や視線の動きなど、無意識の行動にこそ男性の本心は表れます。「なんか最近、彼の距離が近いな」と感じたら、それはもう恋が始まっている合図かもしれませんよ。
