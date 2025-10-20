大切なものをどんどん失う…。不倫が招く「不幸な状況」とは
軽い気持ちで始まった不倫関係も、最終的に周囲にバレてしまえば不幸な結果を招くことに。
そこで今回は、そんな不倫が招く「不幸な状況」を紹介します。
孤立無縁の状態に
不倫している人に対して軽蔑や嫌悪感を覚える人は少なくありません。
そのため、不倫が周囲にバレてしまった場合、家族や友人が離れていったり、職場でも白い目を向けられたりなど孤立無援の状態になってしまいます。
そんな状態に置かれてしまえば精神的なストレスはハンパなく大きいものとなり、メンタルもガタガタになってしまうでしょう。
人間不信に
不倫が発覚したことで孤立無縁の状況に陥ってしまうことで、人間不信になってしまうことも。
多額の慰謝料を抱えるケースも
不倫は法律的に不貞行為にあたるため、自分や相手の配偶者から慰謝料を請求されることも。
慰謝料の額はさまざまな要素を踏まえて決定されますが、高額になってしまう可能性もあり、慰謝料を払うために困窮生活を強いられることも考えられます。
特に長年専業主婦で仕事をしてこなかった場合、なかなか定職を見つけることも難しい現実もあるのです。
このように不倫の結末は失うものばかりなので、そんな不幸を招かないように自分自身の行動にきちんと責任を持っていきましょうね。
