どうして私を避ける…!? 男性が「本能的に引いてしまう女性」とは
嫌われるようなことはしてないはずなのに、気になる男性から、なんだか距離を取られているように感じることありませんか？実は、男性は意識的にではなく“本能的に”「この人はちょっと苦手かも」と感じる瞬間があるんです。そこで今回は、見た目や性格とは関係なく、男性が「本能的に引いてしまう女性」の特徴を紹介します。
自己否定が多い
「私なんて」「どうせ無理だよ」と、自分を下げる発言が多い女性に対して、男性は“守ってあげたい”より先に、“彼女といると気が重いかも”と感じてしまいます。謙遜のつもりでも、繰り返すうちにネガティブオーラとして伝わってしまうのです。
リアクションが重い
コミュニケーションを取るたびに、いちいち空気がピリッとするタイプの女性も、男性は無意識に避けがち。ちょっとした言葉を真に受けたり、すぐ落ち込んだりすると、「何を話しても地雷かも」と感じてしまうのです。
完璧主義すぎる
仕事も恋もきっちりしていてスキがない女性ほど、男性から「近寄りがたい」と思われることがあります。男性は“頼られたい”という本能があるため、全てを卒なくこなす女性には「俺の出番がない」と感じてしまうものです。
男性が本能的に避けるのは、「一緒にいて疲れる」「自分が必要ない」と感じる女性。“引かれる女”から“惹かれる女”になるカギは、スキと心の余裕ですよ。
