彼の恋のテンションが落ちてきた。愛情と恋心を“再起動させる”方法
LINEの返信が淡泊になったり、会話の熱量が下がったりと、最近なんだか彼のテンションが落ちてきた気がすると、「もう冷めちゃったのかな？」と不安になるもの。でも、恋心は一度冷めたように見えても、ちゃんと“再起動”させることができるんです。そこで今回は、彼の愛情と恋心を“再起動させる”方法を紹介します。
あえて“距離”をつくる勇気を持つ
ずっと一緒にいると、安心感の裏で“刺激”が薄れてしまうもの。あえて少しだけ距離を取って、自分の時間を楽しむことで彼の中に「彼女に会いたい」という気持ちが蘇らせましょう。彼に予定を合わせすぎず、あえて予定をずらすくらいの心の余裕が必要です。
外見の“アップデート”で新鮮さを演出
髪型を変えたり、新しい香水を試したりなど、「見慣れた彼女」から「ちょっと雰囲気が変わった彼女」に変わるだけで、彼の視線は自然とあなたに戻ることがあります。小さな変化こそ、マンネリを打破するスイッチ。「久しぶりにドキッとした」と思わせることが狙いです。
“癒し”で彼の心を満たす
最近の男性は「癒される人」に恋を再燃させる傾向が強いと言われています。なので、仕事で疲れていそうなときに、ただ優しく「お疲れさま」と声をかけるだけでも十分。無理に彼の気持ちを盛り上げようとせず、心に寄り添って静かな安心感を与えることが、恋の温度をじんわり上げていくコツです。
恋は一度冷めたように見えても、きっかけ次第で何度でも再点火できます。焦らず、自分らしさを取り戻し低なんとましょうね。
