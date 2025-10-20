俺が幸せにする！男性が「生涯愛したい」と思う女性の共通点
好きな男性から「おれが幸せにする」と言われたいですよね。
まるでプロポーズのようなセリフに憧れる女性は、多くいるのではないでしょうか。
では、一体どんな女性が、その言葉を男性からかけてもらえるのでしょうか？
男性が生涯愛したいと思う女性の共通点を4つあげます。
ぜひ参考にしてくださいね。
｜思いやりのある女性
知り合いだけでなく、他人にも思いやりを持てる女性は、同性から見ても素敵です。
誰にでも思いやりのある姿を見て、男性は「この子を生涯愛したい」と思うでしょう。
「おれが生涯幸せにします」とプロポーズの言葉を引き出せるかもしれません。
｜癒し系の女性
癒し系の女性は男性人気がとても高いです。
仕事で疲れているとき、人間関係で悩んだとき、男性は「癒されたい」と感じます。
そんなときに、そばで寄り添ってくれる癒し系の女性がいたら「一生一緒にいたい」と思うでしょう。
彼を癒してあげることで、彼の心を鷲掴みにできますよ。
｜笑顔の素敵な女性
笑顔が素敵な人は、男女問わず魅力的です。
一緒にいることで、楽しい時間を過ごすことができます。
「この子ともっと一緒にいたいな」そう男性に思わせるのが、笑顔の素敵な女性です。
いつでも笑顔を欠かさないことで、その場の空気や、彼の気持ちを明るくして「生涯愛したい」と、彼からの言葉を引き出しましょう。
｜料理上手な女性
生活の基盤になるのは衣食住です。
その中でも、食事はなくてはならないものですね。
彼女が料理上手なら、彼は「もし結婚したらこれからも美味しいご飯を食べられる」と思うでしょう。
生涯一緒にいたいと思わせるための、大切なポイントです。
「おれが生涯幸せにするよ」とプロポーズされるのも夢ではありません。
「生涯幸せにするよ」と男性から一度は言われてみたいですよね。
とくに大好きな彼からそんな言葉をかけられたなら、天にも昇る心地です。
「おれが幸せにする」と思われる女性に共通しているのは、彼を癒したり明るい気持ちにしたりできることです。
まずは彼のために尽くすことを心掛けましょう！
そのことが彼から「生涯幸せにしたい」と思わせる近道ですよ。
