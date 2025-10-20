【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年10月27日〜11月2日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月27日〜11月2日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年10月20日〜10月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では慎重にいきましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
過去よりもしくは周りの人より掴めているものがあります。これからの未来に対して、これまで以上にワクワクできるでしょう。仕事や公の場では全てをがむしゃらに頑張るのではなく、力を抜いていくこともあるようです。他の人に譲るものもあるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
プライドや意地で相手を掴んでしまうと、逆に意外な罠にハマってしまうこともあるようです。本当に好きな人のことだけ掴んでいくようにしましょう。シングルの方は、表向きの態度が偽りの人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があまり恋愛中心に過ごしてくれない時です。
｜時期｜
10月29日 疑いが強くなる ／ 10月31日 思い留まる
｜ラッキーアイテム｜
車窓
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞