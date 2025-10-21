エンゼルスが新監督として招聘（しょうへい）を目指していたアルバート・プホルス氏（４５）が、候補から外れたと２０日（日本時間２１日）、米メディア「ジ・アスレチック」でエンゼルス番を務めるサム・ブラム記者らが報じた。

１４年に地区優勝を果たして地区シリーズに進んでから１１年連続でポストシーズンに進めていないエンゼルス。現時点では全３０球団の中で最もポストシーズンから遠ざかっており、低迷が続いている。昨季から指揮を執っていた７３歳のワシントン監督は今年６月から体調面の問題で療養して現場から離れ、そのままシーズン終了後には退任することが発表されていた。

チーム再建を目指すエンゼルスは、１２年から２１年途中までチームでプレーした通算７０３本塁打のレジェンドスラッガー、プホルス氏の監督招聘（しょうへい）を目指していた。だが、合意には至らなかった模様で、新候補探しに切り替えることとなりそうだ。プホルス氏を巡ってはオリオールズやパドレスなども新監督候補として動いているとされ、両チームの一騎打ちとなる可能性が高そうだ。

エンゼルスは２０００〜１８年までソーシア監督が長期政権を務めたが、その後は毎年のように監督が代わっている。大谷翔平投手（３１）のエ軍２年目だった１９年のオースマス監督は１年限り。２０年からはカブスをワールドシリーズ制覇に導いた経験のあるマドン監督が就任したが、２２年途中に解任となった。２３年は２２年途中から監督代行として指揮を執った現西武外野手の父でもあるネビン氏が監督に就任したが、大谷の抜けた２４年からはワシントン監督が就任した。１５年から１１年連続でポストシーズン進出を逃し、１６年から１０年連続で勝率５割以下と苦しんでいる。