吉岡里帆、“大人の階段上ったなと思ったとき”は「自分で言うのもあれなんですが…」
女優の吉岡里帆（32歳）が、10月19日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。「大人の階段上ったなと思ったとき」について語った。
リスナーから、先日、親知らずを1度に4本抜いて大人になった気分になったが、吉岡が大人の階段上ったなと思ったときはどんなことか尋ねるメールが寄せられる。
吉岡は自分も親知らずを抜いてはいるが、「ビビっちゃって、1本抜いて半年あけて、1本抜いて半年っていう感じです」と話した後に、上京してから初めて引っ越しをしたときは初々しかったが、2回、3回と引っ越しを重ねて住む街も変わっていくと街に慣れてきたと振り返る。
吉岡は「東京都内が自由自在に移動出来るようになったとき。昔、20代前半で東京に来たときって右も左も分からない、駅の乗り換え分からないとか、いろんなことが街の中でわたわたしていたのが、今は自分で言うのもあれなんですが、スマートな、最短のルートでいろんな場所に移動出来るようになったのは結構大人になったなと思います」と答え、さらに「あと、問題が起きたときに慌てなくなった、とかね。まあ、そういうこともあるよね、って俯瞰で考えられるようになったのはちょっと大人になったなと思います」と語った。
