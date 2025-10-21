ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が23日に行われるドラフト会議に出席しないことが20日、分かった。球団のチーム改革の一環で、代わって城島健司チーフベースボールオフィサー（CBO＝49）が出席。「めざせ、世界一！」を永遠のスローガンに掲げる球団が異例の布陣で臨む。

今後のチーム編成を大きく左右するドラフト会議。これまでは各球団の監督が一堂に会する一大イベントとなっていたが、ソフトバンクは今年から「現場」と「球団編成部門」の役割を完全にすみ分けるチーム改革を実施。これにより、城島CBOが会議当日のテーブルに着くことになった。

直訳で「最高野球責任者」を意味するCBO。ポストが新設された就任会見で、城島CBOは現役時代から苦楽をともにした小久保監督について「考え方はすごく理解している」と強調した。戦力補強に関してもプロ、アマの選手を問わず、シーズン中から何度も意見交換。そこで交わされた意見も参考にして、ドラフト会議に臨むとみられる。

今ドラフトは即戦力野手と評される創価大の立石正広内野手、高校生では群馬・健大高崎高の最速158キロ右腕、石垣元気投手に注目が集まっており、ソフトバンクも最上位候補にリストアップする。1位指名が重複し、抽選となった場合は城島CBOがくじを引くのか。そちらにも注目が集まりそうだ。