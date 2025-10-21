NY株式20日（NY時間13:09）（日本時間02:09）
ダウ平均　　　46666.32（+475.71　+1.03%）
ナスダック　　　23019.93（+339.96　+1.50%）
CME日経平均先物　49800（大証終比：+500　+1.01%）

欧州株式20日終値
英FT100　 9403.57（+49.00　+0.52%）
独DAX　 24258.80（+427.81　+1.80%）
仏CAC40　 8206.07（+31.87　+0.39%）

米国債利回り
2年債　 　3.464（+0.006）
10年債　 　3.993（-0.015）
30年債　 　4.584（-0.021）
期待インフレ率　 　2.267（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.577（-0.003）
英　国　　4.505（-0.026）
カナダ　　3.052（-0.041）
豪　州　　4.153（+0.054）
日　本　　1.665（+0.041）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.30（-0.24　-0.42%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4365.20（+151.90　+3.61%）

ビットコイン（ドル）
110763.06（+1855.42　+1.70%）
（円建・参考値）
1668万9778円（+279575　+1.70%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ