ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４７５ドル高 ナスダックも１．５％の大幅高
NY株式20日（NY時間13:09）（日本時間02:09）
ダウ平均 46666.32（+475.71 +1.03%）
ナスダック 23019.93（+339.96 +1.50%）
CME日経平均先物 49800（大証終比：+500 +1.01%）
欧州株式20日終値
英FT100 9403.57（+49.00 +0.52%）
独DAX 24258.80（+427.81 +1.80%）
仏CAC40 8206.07（+31.87 +0.39%）
米国債利回り
2年債 3.464（+0.006）
10年債 3.993（-0.015）
30年債 4.584（-0.021）
期待インフレ率 2.267（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.577（-0.003）
英 国 4.505（-0.026）
カナダ 3.052（-0.041）
豪 州 4.153（+0.054）
日 本 1.665（+0.041）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.30（-0.24 -0.42%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4365.20（+151.90 +3.61%）
ビットコイン（ドル）
110763.06（+1855.42 +1.70%）
（円建・参考値）
1668万9778円（+279575 +1.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46666.32（+475.71 +1.03%）
ナスダック 23019.93（+339.96 +1.50%）
CME日経平均先物 49800（大証終比：+500 +1.01%）
欧州株式20日終値
英FT100 9403.57（+49.00 +0.52%）
独DAX 24258.80（+427.81 +1.80%）
仏CAC40 8206.07（+31.87 +0.39%）
米国債利回り
2年債 3.464（+0.006）
10年債 3.993（-0.015）
30年債 4.584（-0.021）
期待インフレ率 2.267（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.577（-0.003）
英 国 4.505（-0.026）
カナダ 3.052（-0.041）
豪 州 4.153（+0.054）
日 本 1.665（+0.041）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.30（-0.24 -0.42%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4365.20（+151.90 +3.61%）
ビットコイン（ドル）
110763.06（+1855.42 +1.70%）
（円建・参考値）
1668万9778円（+279575 +1.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ