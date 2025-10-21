ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４１０ドル高 ナスダックも１．３％の大幅高
NY株式20日（NY時間12:33）（日本時間01:33）
ダウ平均 46601.43（+410.82 +0.89%）
ナスダック 22983.95（+303.98 +1.34%）
CME日経平均先物 49795（大証終比：+495 +1.00%）
欧州株式20日終値
英FT100 9403.57（+49.00 +0.52%）
独DAX 24258.80（+427.81 +1.80%）
仏CAC40 8206.07（+31.87 +0.39%）
米国債利回り
2年債 3.461（+0.004）
10年債 3.992（-0.017）
30年債 4.583（-0.023）
期待インフレ率 2.269（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.577（-0.003）
英 国 4.505（-0.026）
カナダ 3.049（-0.044）
豪 州 4.153（+0.054）
日 本 1.665（+0.041）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.09（-0.45 -0.78%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4363.80（+150.50 +3.57%）
ビットコイン（ドル）
110761.81（+1854.17 +1.70%）
（円建・参考値）
1668万1836円（+279257 +1.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
