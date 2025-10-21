NY株式20日（NY時間12:33）（日本時間01:33）
ダウ平均　　　46601.43（+410.82　+0.89%）
ナスダック　　　22983.95（+303.98　+1.34%）
CME日経平均先物　49795（大証終比：+495　+1.00%）

欧州株式20日終値
英FT100　 9403.57（+49.00　+0.52%）
独DAX　 24258.80（+427.81　+1.80%）
仏CAC40　 8206.07（+31.87　+0.39%）

米国債利回り
2年債　 　3.461（+0.004）
10年債　 　3.992（-0.017）
30年債　 　4.583（-0.023）
期待インフレ率　 　2.269（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.577（-0.003）
英　国　　4.505（-0.026）
カナダ　　3.049（-0.044）
豪　州　　4.153（+0.054）
日　本　　1.665（+0.041）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.09（-0.45　-0.78%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4363.80（+150.50　+3.57%）

ビットコイン（ドル）
110761.81（+1854.17　+1.70%）
（円建・参考値）
1668万1836円（+279257　+1.70%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ