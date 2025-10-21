日経225先物：21日2時＝410円高、4万9710円
21日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比410円高の4万9710円と急騰。日経平均株価の現物終値4万9185.5円に対しては524.50円高。出来高は1万773枚となっている。
TOPIX先物期近は3268.5ポイントと前日比11.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49710 +410 10773
日経225mini 49705 +405 156499
TOPIX先物 3268.5 +11.5 10615
JPX日経400先物 29475 +80 1101
グロース指数先物 726 +3 646
東証REIT指数先物 売買不成立
