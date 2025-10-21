　21日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比410円高の4万9710円と急騰。日経平均株価の現物終値4万9185.5円に対しては524.50円高。出来高は1万773枚となっている。

　TOPIX先物期近は3268.5ポイントと前日比11.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.05ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49710　　　　　+410　　　 10773
日経225mini 　　　　　　 49705　　　　　+405　　　156499
TOPIX先物 　　　　　　　3268.5　　　　 +11.5　　　 10615
JPX日経400先物　　　　　 29475　　　　　 +80　　　　1101
グロース指数先物　　　　　 726　　　　　　+3　　　　 646
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース