◇オランダ1部 フェイエノールト7ー0ヘラクレス（2025年10月19日）

フェイエノールトのFW上田綺世（27）が欧州挑戦4年目で初のハットトリックを達成した。開始7分にパスミスを拾ってペナルティーアークから先制点。2―0の前半33分は右からの折り返しに詰め、クラブのオランダ1部通算5000点の節目を飾った。さらに5分後にはゴール前のこぼれ球に反応。利き足と逆の左で冷静に仕留め、前半だけでリーグでは日本人初の快挙を決めた。

パラグアイとブラジルから連続得点した日本代表帰りの一戦で貫禄のパフォーマンス。クラブでも3戦連発で9戦11発と数字を伸ばした。負傷もあった過去2季は5点、7点だったが、今季は開幕から圧倒的な成績。代表戦の際に「できないこと、足りないもの、必要なものをチームと協力しながらステップを踏んでやってきた積み重ね」と要因を語っていたエースが改めて好調ぶりを見せつけた。

余力を残して前半限りで退き、23日に欧州リーグ、26日には勝ち点3差をつけるPSVアイントホーフェンとの首位攻防戦。さらなる活躍の予感が漂う。