¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û¸¶ÅÄÍ¤¼Â £±Ç¯£²¤«·î¤Ö¤êÍ¥½Ð¡ÖÆâ¤ËÂçºå»ÙÉô¤Î¶¯¤¤¸åÇÚ¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ç·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âçºå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ÞÂè£³£¶²ó¥¢¥¯¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£°Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄÍ¤¼Â¡Ê£³£¸¡áÂçºå¡Ë¤Ï½àÍ¥£¹£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤¹¤â¥Ð¥Ã¥¯£´ÈÖ¼ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²£Í¤Ç¥¿¡¼¥ó½Ð¸ý¤Ç¼ºÂ®¤·¤¿´î°æ¤Ä¤«¤µ¡¢£²¼þ£±£Í¤ÇÎ®¤ì¤¿ÃæÈøºÌ¹á¤òÈ´¤¤¤Æ£²Ãå¤ËÉâ¾å¡£º£Ç¯½éÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£²Ï¢Î¨£³£¸¡ó¤Î£¸£´¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£³ÀáÁ°¤Ë¾è¤Ã¤¿À¾ÅçµÁÂ§¤µ¤ó¤¬ËÜÂÎ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥éÃæ¿´¤ËÄ´À°¤Ç¤¤¿¡£½ÐÂ¤â¿¤Ó¤âÎ¾Êý¤È¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À½àÍ¥¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²óÅ¾¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï£²£°£²£´Ç¯£¸·î¤ÎÊ¿ÏÂÅç£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹°ÊÍè£±Ç¯£²¤«·î¤Ö¤ê¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡Àï¤òÁö¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ï³Ú¤·¤ß¡£Æâ¤ÎÊý¤ËÂçºå»ÙÉô¤Î¶¯¤¤¸åÇÚ¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢Å¸³«¤òÆÍ¤¤¿¤¤¡×¡£ÃÏ¸µ¡¦Âçºå»ÙÉô¤Î³èÌö¤¬¸÷¤ëº£Àá¡£Éé¤±¤¸¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£