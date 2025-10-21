1400個以上の宝石があしらわれた冠など、宝飾品9点がパリの人気観光地・ルーブル美術館から盗まれました。押し入ったのは4人組。わずか7分ほどの犯行でした。

■被害総額 日本円で数十億から百億円か

フランス・パリにあるルーブル美術館。19日に急きょ休館となり、来館者が続々と退館していました。

パリ検察によるとこの日、開館直後の美術館で4人組が宝飾品9点を奪い、逃走しました。

被害総額は、日本円で数十億から百億円とみられていて、犯行に使われたのは、高所作業車でした。

一夜明けた20日のルーブル美術館は、多くの観光客でにぎわっていましたが…。

記者

「急きょ本日も閉館となったことで、待っていた方々が続々と出てきています」

前日に宝飾品が盗まれたことを受け、影響は続いていました。

■手口のポイントは…高所作業車

白昼堂々、盗まれたのはすべて19世紀のフランス王室のもので、ナポレオン3世の妻・ウジェニー皇后のティアラなど、当初合わせて9点が盗まれました。

わずか7分ほどの覆面4人組による盗難事件。いったい、どんな手口なのか？

ポイントは、高所作業車でした。

事件が起きたのは歴史的な宝飾品が展示されている「アポロン・ギャラリー」。近くには「ルーブル・ピラミッド」や、「モナリザ」の展示室があります。

パリ検察によると、覆面姿の2人の人物が作業員のフリをして、用意していた高所作業車で窓に近づいたといいます。

すると、電動カッターを使って窓を割り、ギャラリーに侵入。宝飾品9点を奪うと、あらかじめ待機していた2台のスクーターで逃走したということです。

■損傷した状態の冠を警察が発見

その後、駆けつけた警察官が、1400個以上の宝石があしらわれた冠を損傷した状態で発見。

この冠は、いったいいくらになるのか。

パリのオークション会社社長

「歴史的価値はかなりのもの。可能性として数千万ユーロ」

日本円に換算すると、数十億から百億円にのぼる可能性があるということです。

また、ほかの宝飾品8点はまだ見つかっておらず、警察が捜査を続けています。

ルーブル美術館での盗難事件は過去にも。1911年、「モナリザ」が盗まれ2年後に見つかりました。その後も1976年には戴冠（たいかん）式で使用された剣や、1998年には別の絵画も盗まれるなど被害が起きていました。

日本から来た人は…。

日本から観光

「昨日閉まってるのは知ってたが今日開いてるかと思って来た。フランス自体も初めてなんですけど、1日しか予定がなかったので諦めます」

新婚旅行中

「ずっと開かないなって待ってたら今日は終日クローズだってことで予定が台無しになってしまった。モナリザとか楽しみにしてたが残念」

◇

検察は、パリ市内の防犯カメラを確認するなどして犯人の行方を追っています。

（10月20日放送『news zero』より）