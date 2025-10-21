YOLU SKINのオーバーナイトマスクで目覚めた瞬間から美肌へ

忙しい毎日の中で、限られた夜の時間を最大限に活用したい方におすすめのスキンケアが登場！株式会社I-neのナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」から、メラトニンの働きに着目した新しいスキンケアアイテム「オーバーナイトハイドラシートマスク」が2025年11月3日より先行発売されます。睡眠中に肌をしっかりケアし、翌朝にはツヤとハリのある美しい肌に。

夜の間に美肌を育む！YOLU SKINのオーバーナイトマスク



「YOLU SKIN オーバーナイトハイドラシートマスク」は、夜間のうるおい再整を目指すアイテム。

Zenitium（ゼニチウム）をはじめ、ツボクサエキスやCICAエクソソームなど、美容成分が贅沢に配合されています。寝ている間に肌のダメージをケアし、翌朝にはふっくらとしたハリとツヤ感を実感！

しっとりと潤った肌に仕上がります。忙しい夜でも、簡単に「ながらケア」で美肌へ導いてくれる頼もしいアイテムです。

アクア シャボンからホリデー限定登場♡華やかに香る泡のギフトセット

2種類から選べる！肌の悩みに寄り添うマスク



「オーバーナイトハイドラシートマスク」は、肌の悩みに合わせて「モイスト」と「クリア」の2つのタイプを展開。モイストは乾燥によるハリ不足をケアし、ふっくらと潤いを与える成分を配合。

クリアは毛穴の目立ちやキメの乱れを整え、透明感あふれるツヤ肌へ導いてくれます。それぞれの肌悩みに合わせて使えるので、季節や肌の状態に応じて選べるのも嬉しいポイント♡

サステナブルでやさしい使い心地



高密着なシートでズレや隙間を気にせず、バスタイムやドライヤー中でも安心して使える「オーバーナイトハイドラシートマスク」。

また、100％植物由来の生分解性シートを使用しており、環境にも配慮されています。

肌にやさしいだけでなく、サステナブルな素材で作られたこのマスクは、心地よく美肌ケアをしながら、地球にも優しい選択肢です。

～夜のケアで、翌朝ツヤ肌を実感！～



忙しい日常でも、YOLU SKINのオーバーナイトハイドラシートマスクがあれば、簡単に夜のスキンケアが完了。翌朝には、まるで熟睡したかのような潤って艶やかな肌を実感できるはずです。

モイストとクリア、2種類のタイプから肌に合わせた選択ができ、サステナブルな素材にもこだわっています。ぜひ、夜のケアを楽しみながら、美しい肌を手に入れましょう♡