【主菜】白身魚とアサリのワイン蒸し
魚介の旨味がたっぷり味わえる一皿です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：247Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）白身魚 (切り身)2~3切れ
アサリ 1パック ニンニク (薄切り)1片分
プチトマト 8個
ブロッコリー 6房 ケイパー 大さじ1
イタリアンパセリ (刻み)適量 白ワイン 大さじ4
塩コショウ 少々
オリーブ油 大さじ1
【下準備】白身魚は分量外の塩を振って5分置き、水分を拭き取って臭みを抜く。
©Eレシピ
アサリは分量外の薄い塩水につけて砂出しをし、殻と殻をこすり合わせて洗い、ザルに上げる。プチトマトはヘタを取る。ブロッコリーは半分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにオリーブ油とニンニクを弱火で熱し、香りがたったら白身魚を入れ、焼き色がつくまで中火で両面焼く。
©Eレシピ
2. アサリ、ブロッコリー、ケイパー、白ワインを加え、煮たったらフライパンに蓋をする。アサリの口が開いたら弱火にし、5〜6分煮る。
©Eレシピ
3. プチトマトを加え、再び蓋をしてプチトマトが少しクタッと柔らかくなるまで煮込む。塩コショウで味を調え、器に盛ってイタリアンパセリを散らす。
©Eレシピ
【副菜】生ハムと柿のサラダ
生ハムとオリーブの塩気が柿の甘味とよく合います。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：178Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）生ハム (小)8~10枚
柿 1/2~1個
ブラックオリーブ (スライス)適量 ベビーリーフ 1パック ＜ドレッシング＞
白ワインビネガー 大さじ1
オリーブ油 大さじ1.5
砂糖 少々
塩コショウ 少々
【下準備】柿は皮をむき、食べやすい大きさに切る。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 器に生ハム、柿、ブラックオリーブ、ベビーリーフを盛り合わせ、＜ドレッシング＞をかける。
©Eレシピ
【副菜】簡単！たっぷりチーズのふわふわオムレツ by 杉本 亜希子さん
ふんわり卵にたっぷりチーズがとろ〜り。シンプルなおいしさのオムレツ。手早く火を通すのがふわふわに仕上げるポイントです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：233Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）＜卵液＞
卵 3個
牛乳 大さじ1
塩コショウ 少々
ピザ用チーズ 20~25g
バター 15g
サラダ油 小さじ1
ケチャップ 適量
【下準備】＜卵液＞の卵はボウルに割り入れ、牛乳、塩コショウを加えて菜ばしで軽く溶きほぐす。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにバターとサラダ油を加えて中火にかけ、バターが溶けたら、＜卵液＞の半量をフライパンに一気に流し入れる。
©Eレシピ
2. 少し火を強め、フライパンを前後に揺すりながら、菜ばしで大きく円を描くように混ぜ、ゆるめの半熟状態になったらピザ用チーズを散らし、ゴムベラ等で向こう側に寄せる。
©Eレシピ
3. フライパンの向こう側を下げて傾け、持ち手をトントンとたたいて、オムレツを回転させながら形を整える。器に盛り、ケチャップをかける。
©Eレシピ