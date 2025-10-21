プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「白身魚とアサリのワイン蒸し」 「生ハムと柿のサラダ」 「簡単！たっぷりチーズのふわふわオムレツ　by 杉本 亜希子さん」 の全3品。
簡単におしゃれな食卓が完成です！　ワインが合う献立です♪

【主菜】白身魚とアサリのワイン蒸し
魚介の旨味がたっぷり味わえる一皿です。

調理時間：20分
カロリー：247Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

白身魚  (切り身)2~3切れ
アサリ  1パック ニンニク  (薄切り)1片分
プチトマト  8個
ブロッコリー  6房 ケイパー  大さじ1
イタリアンパセリ  (刻み)適量 白ワイン  大さじ4
塩コショウ  少々
オリーブ油  大さじ1

【下準備】

白身魚は分量外の塩を振って5分置き、水分を拭き取って臭みを抜く。

アサリは分量外の薄い塩水につけて砂出しをし、殻と殻をこすり合わせて洗い、ザルに上げる。プチトマトはヘタを取る。ブロッコリーは半分に切る。

【作り方】

1. フライパンにオリーブ油とニンニクを弱火で熱し、香りがたったら白身魚を入れ、焼き色がつくまで中火で両面焼く。

2. アサリ、ブロッコリー、ケイパー、白ワインを加え、煮たったらフライパンに蓋をする。アサリの口が開いたら弱火にし、5〜6分煮る。

3. プチトマトを加え、再び蓋をしてプチトマトが少しクタッと柔らかくなるまで煮込む。塩コショウで味を調え、器に盛ってイタリアンパセリを散らす。

【副菜】生ハムと柿のサラダ
生ハムとオリーブの塩気が柿の甘味とよく合います。

調理時間：10分
カロリー：178Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

生ハム  (小)8~10枚
柿  1/2~1個
ブラックオリーブ  (スライス)適量 ベビーリーフ  1パック ＜ドレッシング＞
  白ワインビネガー  大さじ1
  オリーブ油  大さじ1.5
  砂糖  少々
  塩コショウ  少々

【下準備】

柿は皮をむき、食べやすい大きさに切る。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 器に生ハム、柿、ブラックオリーブ、ベビーリーフを盛り合わせ、＜ドレッシング＞をかける。

【副菜】簡単！たっぷりチーズのふわふわオムレツ　by 杉本 亜希子さん
ふんわり卵にたっぷりチーズがとろ〜り。シンプルなおいしさのオムレツ。手早く火を通すのがふわふわに仕上げるポイントです。

調理時間：15分
カロリー：233Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

＜卵液＞
  卵  3個
  牛乳  大さじ1
  塩コショウ  少々
ピザ用チーズ  20~25g
バター  15g
サラダ油  小さじ1
ケチャップ  適量

【下準備】

＜卵液＞の卵はボウルに割り入れ、牛乳、塩コショウを加えて菜ばしで軽く溶きほぐす。

【作り方】

1. フライパンにバターとサラダ油を加えて中火にかけ、バターが溶けたら、＜卵液＞の半量をフライパンに一気に流し入れる。

2. 少し火を強め、フライパンを前後に揺すりながら、菜ばしで大きく円を描くように混ぜ、ゆるめの半熟状態になったらピザ用チーズを散らし、ゴムベラ等で向こう側に寄せる。

3. フライパンの向こう側を下げて傾け、持ち手をトントンとたたいて、オムレツを回転させながら形を整える。器に盛り、ケチャップをかける。

