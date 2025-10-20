甘ロマアイテムが今季注目♡ ガーリー初心者さんにおすすめの「フリルつきニット」まとめ

秋の定番アイテムといえば、ニット。でも、どんなアイテムをお迎えするか迷っちゃう...。そこで今回は、コーデにガーリー要素をプラスできる「フリルつきニット」をご紹介します。1枚で主役級の存在感を放つニットは、秋コーデのマンネリ化を防ぐのにぴったりなんです♡

フリル

ひとつあれば、さりげなく甘い世界に染めてくれるフリルはガーリーさんには欠かせない存在。

主張が強すぎないからなにとあわせてもマッチするのがありがたい♡

Cordinate 大きめフリルで脱カジュアル

ルーズなシルエットであざとざマシマシ♡ こっくりカラーとあわせれば、一気に秋の装いに。

フリルニットトップス 19,800円／ HONEY MI HONEY バルーンスカート13,200円／ Mardi Mercredi（MARDIMERCREDI JAPAN） キャップ 13,000円／フェイブル アンド フェイラー（office.koizumi.） ブーツ 15,900円／チャールズ&キース（チャールズ&キース ジャパン）

Item 【BOCBOK】グレーカーディガン

お上品フリルがお育ちよさげにエスコート。

レーカーディガン 23,000円 ／BOCBOK（P R01. T O K Y O）

Item 【Candy Stripper】ブラウンニットトッ プス

たっぷりのフリルで即主役。

ブラウンニットトップス 25,300円／Candy Stripper 

撮影／Kaede Hara（TRON・モデル）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉