¡Ú»Ô¸¶È»¿Í¡Û¡È¿¿·õ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤Ï¡©¥É¥é¥Þ¤Ë¤«¤±¤¿»×¤¤¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª
º£ÃíÌÜ¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥ÞºîÉÊ¡ØºÇ´ü¤Î¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡Ù¼ç¿Í¸ø¤ÎÀèÇÚÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿»Ô¸¶È»¿Í¤µ¤ó¤ËÆÍ·â¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿♡
¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡ÈÌ¿¡É¤ÎÊª¸ì
Question ¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É»ä⾃⾝¤¬⼤ÀÚ¤ÊÍ§⼈¤òË´¤¯¤·¡¢⾔ÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤»×¤¤¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢⼈¤Î¡È»à¡É¤Ë¿¿Àµ⾯¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢µß¤¤¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ð¸ç¤ò»ý¤Á½Ð±é¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡È»à¡É¤ò°·¤¦Âêºà¤Ï¾¯¤·ÉÝ¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢⽬¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦⽅¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»¤¤¼Ü¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£ÉÚ°ÂÆÁµ×¤È¤¤¤¦⼀⼈¤ÎÃË¤ÎÀ®⻑Êª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÈÌ¿¡É¤ä¡È»à¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Question ±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤ÊÌò¡©
»ä¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç⼈¸ø¡¦ÉÚ°ÂÆÁµ×¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÁòµ·²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Æ£⽥½ã⼈¤È¤¤¤¦⼈Êª¤Ç¤¹¡£
Èà¤Ï¼ç⼈¸ø¤¬⼤³Ø¿Ê³Ø¤òÄü¤á¤Æ¤Þ¤ÇÁòµ·¤Î»Å»ö¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢⼈⽣¤Î»Õ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ê¤ê¤Î⽣¤⽅¤ä¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤⼤ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼ç⼈¸ø¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢»ä⾃⾝¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â⾮¾ï¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
Question ¿ÍÀ¸¤Î¡ÈÀèÇÚ¡É¤È¤·¤ÆRayÆÉ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È
10Âå¡¢20Âå¤Î³§ÍÍ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¡È¾ï¤Ë¿¿·õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤Ï´¬¤Ìá¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤¤⽇¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´ê¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö⾃Ê¬¤Î⼒¤Ç¤¤¤¤⽇¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¿´¤¬¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ⾃Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ñ¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢⾃Á³¤ÈÃç´Ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢⼈Æ»Åª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£²ÈÂ²¤äÍ§⼈¡¢Îø⼈¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤ì°ã¤¦Ã¯¤«¤Ë¤â°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤ÏÉ¬¤º⾃Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Question ¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿±ÊÅÄ¿ò¿Í¤µ¤ó¤È¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡©
¿ò¿Í¤ÏºîÉÊ¤ä¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦⽅¤Ç¤·¤¿¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤òÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤â¡¢¿ò¿Í¤Ï¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î⽅¡¹¤È¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤³¤È¤óÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢Èà¤¬±é¤¸¤¿ÉÚ°Â¤µ¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ÎÉÚ°Â¤µ¤ó¤â¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö⼈¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÁ´⼒¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤è¤¯¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ò¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä⾃⾝¤â¤È¤Æ¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Question ºÇ¸å¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤¤¤Ä¤«Ä¾⾯¤¹¤ë¡ÈÌ¿¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤⽅¡É¤È¤¤¤¦⼤¤¤ÊµÄÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
⾃Ê¬⾃⾝¤ÎÌ¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢⾃Ê¬¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¤¤ë⼈¡¹¤ÎÌ¿¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤«¤é⽬¤ò¤½¤é¤µ¤º¤Ë¿¿Ùõ¤ËÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿⼈´Ö¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢⼼¤Ë»Ä¤ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
