¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û¼ÆÅÄ¸÷ ¥Ç¥Ó¥å¡¼34Ç¯¤Ç£Ó£Ç½é½Ð¾ì¡Ö½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£·£²²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤¬£²£±Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¼ÆÅÄ¸÷¡Ê£µ£³¡á·²ÇÏ¡Ë¤¬Á°¸¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿£µ£±¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£´£°¡ó¡£¥ì¡¼¥¹Â¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÆÃ·±¸å¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¯¤·½Å¤¿¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÉ¤Ç¤Ï¿¤Ó¡¢¹Ô¤Â¤ÏÂ¾¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁ°¸¡¤À¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£°¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£´Ç¯£µ¤«·î¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£º£¤Þ¤Ç£Ó£Ç½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç°´ê¤Î½é½Ð¾ì¡£¥Ô¥Ã¥È¤Ç¤Ï¿·ÉÊ¤Î£Ó£Ç¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¾Ð¤ß¤â¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡Ö£Ó£Ç½é½Ð¾ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼ã¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ëà¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼á¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£