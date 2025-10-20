【n.SSign】LAURENCE誕生日スペシャル！こだわりのスマホの中身から、メンバーが推す♡「BEST ロレンス選手権」までCHECK
n.SSignの連載企画・第4回目は、11月7日に25歳の誕生日を迎えるLAURENCE（ロレンス）が登場♡ 普段はなかなか見ることができないメンバーのスマホをのぞき見するこの企画。5つのチェックリストと季節のQ&Aを通して、n.SSignの“今”の素顔に迫ります。
5つのチェックリストで読み解く、等身大のLAURENCE
LAURENCEのスマホの中身を大公開！
最近のお気に入りの1枚から、変えられない壁紙の理由、そしてテイラー・スウィフト愛が光るスマホケースまで。5つのチェックリストを通して、LAURENCEの等身大の魅力をお届けします♡
Check! 最近のお気に入りの1枚
「この写真は仕事を終えて部屋でひとりで撮ったのですが、雰囲気がとてもよくて気に入っています」
Check! 今設定しているロック画面とホーム画面
ロック画面
ホーム画面
「僕はこのスマホに変えてから、一度も壁紙を変えたことがありません！このスマホを手に入れたときのままです！
決断することが難しくて、壁紙を変えようとする度にたくさん悩むんです。だから、変えなくてもシンプルに見えていいんじゃないかと思って、そのままにしておくことにしました」
Check! 今使っているスマホケース
「スマホケースは頻繁に変えます。10個以上持っているんです！
今使っているのは、僕が好きな歌手のテイラー・スウィフトさんの『All Too Well』のケースです。
カラフルや目立つ色のものがあまり好きではないのですが、このケースは、発色が丁度いいヴィンテージ感の赤色で気に入っています」
【お題バトンリレー】HUIWONからLAURENCEに質問！
ここからは、第3回に登場したHUIWONが、 LAURENCEのスマホの中身について気になることを答えてもらいました。
Check! “なんでこれ撮ったんだろう？”という謎の写真！ by HUIWON
「僕は写真フォルダの整理をすると、使うことのない写真はすぐに消してしてしまうんです。
だから、僕の綺麗な写真を見せてあげます♡ この写真は『Itty Bitty』の活動のときに、MUSIC BANKの階段で撮りました」
祝25歳！誕生日スペシャルインタビュー♡
11月7日に25歳の誕生日を迎えるLAURENCEに、バースデー直前インタビューを実施！
去年の誕生日の思い出から、今年の過ごし方、欲しいプレゼント、そして25歳の抱負までたっぷり語ってくれました。ますます魅力が増したLAURENCEの今の気持ちを、特別にお届けします♡
Question 去年の誕生日に撮った写真を見せて！
「去年の誕生日は当日の朝に出国しないといけなかったので、前日に友だちがケーキを買ってお祝いしてくれました♡」
Question 今年の誕生日はどうやって過ごしたい？
「気分よく、余裕をもって過ごしたいです」
Question 今年の誕生日プレゼントはなにが欲しい？
「1週間の休暇を取りたいです！」
Question 25歳はどんな1年にしたい？
「今年の下半期になって突然、人生に対する悟りがたくさんできたのですが、その悟りで来年はもっと前向きで自信のある人になれたらいいなと思います！」
More! LAURENCEの最新セルフィーをお届け♡
More！メンバーが推す♡「BEST ロレンス」選手権！
LAURENCEの25歳の誕生日を記念して、「BEST ロレンス選手権」を開催！
n.SSignのメンバーに、自分のスマホのなかにある“いちばん盛れてるLAURENCE”の写真を選んでもらいました♡
どの写真もかっこよくて悩ましいですが、「BEST ロレンス」はXでCOSMOのみなさんの投票によって決定！
さっそく、メンバーが選んだ渾身の1枚をCHECK！
エントリーNo.1：KAZUTA（カズタ）
エントリーNo.2：DOHA（ドハ）
エントリーNo.3：SUNGYUN（ソンユン）
エントリーNo.4：ROBIN（ロビン）
エントリーNo.5：HANJUN（ハンジュン）
エントリーNo.6：HUIWON（ヒウォン）
How to
結果は次回の記事で発表！
【お題バトンリレー】LAURENCE→次のメンバーは…？
LAURENCEから次回出演するメンバーに「こんな写真を見せてほしい」とお題を出してもらいました。
次回のメンバーは一体誰…？予想しながら更新を楽しみにしていてくださいね♡
次回の更新は、11月20日（木）20:00！
Ray WEB編集部 大竹萌寧