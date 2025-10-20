【n.SSign】LAURENCE誕生日スペシャル！こだわりのスマホの中身から、メンバーが推す♡「BEST ロレンス選手権」までCHECK

n.SSignの連載企画・第4回目は、11月7日に25歳の誕生日を迎えるLAURENCE（ロレンス）が登場♡ 普段はなかなか見ることができないメンバーのスマホをのぞき見するこの企画。5つのチェックリストと季節のQ&Aを通して、n.SSignの“今”の素顔に迫ります。

LAURENCEのスマホの中身を大公開！

最近のお気に入りの1枚から、変えられない壁紙の理由、そしてテイラー・スウィフト愛が光るスマホケースまで。5つのチェックリストを通して、LAURENCEの等身大の魅力をお届けします♡

Check! 最近のお気に入りの1枚

「この写真は仕事を終えて部屋でひとりで撮ったのですが、雰囲気がとてもよくて気に入っています」

Check! 今設定しているロック画面とホーム画面

ロック画面

ホーム画面

「僕はこのスマホに変えてから、一度も壁紙を変えたことがありません！このスマホを手に入れたときのままです！

決断することが難しくて、壁紙を変えようとする度にたくさん悩むんです。だから、変えなくてもシンプルに見えていいんじゃないかと思って、そのままにしておくことにしました」

Check! 今使っているスマホケース

「スマホケースは頻繁に変えます。10個以上持っているんです！

今使っているのは、僕が好きな歌手のテイラー・スウィフトさんの『All Too Well』のケースです。

カラフルや目立つ色のものがあまり好きではないのですが、このケースは、発色が丁度いいヴィンテージ感の赤色で気に入っています」

【お題バトンリレー】HUIWONからLAURENCEに質問！

ここからは、第3回に登場したHUIWONが、 LAURENCEのスマホの中身について気になることを答えてもらいました。

Check! “なんでこれ撮ったんだろう？”という謎の写真！ by HUIWON

「僕は写真フォルダの整理をすると、使うことのない写真はすぐに消してしてしまうんです。

だから、僕の綺麗な写真を見せてあげます♡ この写真は『Itty Bitty』の活動のときに、MUSIC BANKの階段で撮りました」